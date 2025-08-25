Liga profesional

En Mendoza: Vélez le ganó a Godoy Cruz por el Torneo Clausura

El "Fortín" superó al "Tomba" 2-0 con un gol en contra de Mateo Mendoza y un golazo de tiro libre de Maher Carrizo. Con este triunfo, Vélez se llevó tres puntos importantes de Mendoza, dejando una imagen convincente de cara a los cuartos de final de la Copa Libertadores, quedando en lo más alto de la tabla de la Zona B.