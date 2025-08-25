Liga Profesional

Riestra le ganó por goleada a Sarmiento y se impuso con autoridad en el Bajo Flores

El "Malevo" superó al "Verde por 3-0 y consiguió posicionarse en el tercer puesto de la Zona B con un punto menos que San Lorenzo y River, mientras que Sarmiento quedó en la undécima posición con seis unidades.