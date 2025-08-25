Boca venció a Banfield y volvió a ganar como local en la Copa de la Liga

Boca Juniors derrotó 2-0 a Banfield en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
Con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani en el segundo tiempo, el equipo de Miguel Ángel Russo logró un triunfo clave.
Tras este contundente triunfo en condición de local, el “Xeneize” se quedó con el tercer lugar del Grupo A, con 9 unidades. Un escalón por debajo de Huracán, quien posee 10 puntos.
Los dos tantos del “Azul y Oro” fueron realizados por los delanteros uruguayo Miguel Merentiel y Edinson Cavani.
Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, Boca realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo, con jugadas colectivas que generaron diversas oportunidades claras de gol.
Sin embargo, las fallas en las distintas definiciones sellaron un frustrante 0-0 en el tanteador.
En el complemento del encuentro, el “Xeneize” liderado por el director técnico Miguel Ángel Russo regresó al terreno de juego con una mentalidad diferente que se observó reflejada en el resultado final.
En el minuto 9, Boca Juniors abrió el marcador de La Bombonera. El centro delantero uruguayo Miguel Merentiel aprovechó un error defensivo de Banfield y envió la pelota al fondo de la red.
A los 36 minutos, el elenco de La Ribera concretó el 2-0 en el marcador y selló su triunfo. El centro delantero uruguayo Edinson Cavani aprovechó un rebote dentro del área chica y con un cabezazo envió la pelota al fondo del arco banfileño.
