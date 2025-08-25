#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Torneo Clausura

Boca venció a Banfield y volvió a ganar como local en la Copa de la Liga

Con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani en el segundo tiempo, el equipo de Miguel Ángel Russo logró un triunfo clave.

Los festejos de gol del Xeneize. Crédito: Prensa Boca
 10:41

Boca Juniors derrotó 2-0 a Banfield en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.

Mirá tambiénMadelón: "No fuimos lo que quisimos, o bien no nos dejó Huracán"

Tras este contundente triunfo en condición de local, el “Xeneize” se quedó con el tercer lugar del Grupo A, con 9 unidades. Un escalón por debajo de Huracán, quien posee 10 puntos.

Los dos tantos del “Azul y Oro” fueron realizados por los delanteros uruguayo Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, Boca realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo, con jugadas colectivas que generaron diversas oportunidades claras de gol.

Sin embargo, las fallas en las distintas definiciones sellaron un frustrante 0-0 en el tanteador.

Los festejos de gol del Xeneize. Crédito: Prensa BocaLos festejos de gol del Xeneize. Crédito: Prensa Boca

En el complemento del encuentro, el “Xeneize” liderado por el director técnico Miguel Ángel Russo regresó al terreno de juego con una mentalidad diferente que se observó reflejada en el resultado final.

Mirá tambiénColón, a seis fechas del final, casi afuera de todo: ¿llaman a elecciones?

En el minuto 9, Boca Juniors abrió el marcador de La Bombonera. El centro delantero uruguayo Miguel Merentiel aprovechó un error defensivo de Banfield y envió la pelota al fondo de la red.

A los 36 minutos, el elenco de La Ribera concretó el 2-0 en el marcador y selló su triunfo. El centro delantero uruguayo Edinson Cavani aprovechó un rebote dentro del área chica y con un cabezazo envió la pelota al fondo del arco banfileño.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Boca
Banfield
Copa de la Liga Profesional de Fútbol
Videos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro