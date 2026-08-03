Liga Profesional

Vélez venció a Independiente y es líder en solitario de la Zona A del Torneo Clausura 2026

Con este resultado, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto permaneció en la cima del Grupo A con puntaje perfecto -tres victorias en tres duelos-, mientras que el “Rojo” quedó como escolta con 6 unidades.