Liga Profesional

Lanús destrabó el partido en el complemento y venció 2 a 0 a Vélez en La Fortaleza

Con goles de Sasha Marcich y un desafortunado tanto en contra de Tomás Marchiori, el Granate superó al Fortín por la duodécima fecha del Torneo Clausura. El equipo de Mauricio Pellegrino estiró su racha invicta y se mete en la pelea por los puestos de vanguardia.