Lanús aprovechó su contundencia en la segunda mitad, superó la falta de eficacia del primer tiempo y se quedó con una valiosa victoria por 2 a 0 ante Vélez Sarsfield en el estadio Néstor Díaz Pérez, en el marco de la 12° fecha del Torneo Clausura.
Lanús destrabó el partido en el complemento y venció 2 a 0 a Vélez en La Fortaleza
Con goles de Sasha Marcich y un desafortunado tanto en contra de Tomás Marchiori, el Granate superó al Fortín por la duodécima fecha del Torneo Clausura. El equipo de Mauricio Pellegrino estiró su racha invicta y se mete en la pelea por los puestos de vanguardia.
En un desarrollo de trámite parejo durante la etapa inicial, ambos conjuntos contaron con situaciones claras para abrir el marcador. La visita avisó primero a través de un remate de Ronaldo Martínez contenido por Nahuel Losada y un posterior disparo del juvenil Juan Policella que dio en el poste. El Granate respondió con aproximaciones de cabeza por parte de Allan Wlk y desbordes de Lucas Besozzi, aunque debió esperar hasta el complemento para inclinar la balanza.
La apertura del marcador llegó a los 13 minutos del segundo tiempo: tras una maniobra individual por el carril derecho, Besozzi envió un centro atrás que fue capitalizado por Sasha Marcich, quien irrumpió en el área para empujar el balón al fondo de la red.
Con la ventaja a su favor, el elenco conducido por Mauricio Pellegrino manejó los tiempos y selló el resultado en el cuarto minuto de descuento. Un remate rasante desde afuera del área ejecutado por Ramiro Carrera impactó en el poste izquierdo, rebotó en la espalda del arquero Tomás Marchiori e ingresó a la portería, decretando el 2 a 0 definitivo.
Con este triunfo, Lanús alcanzó las 20 unidades, trepó a la quinta colocación de la Zona A y sumó su quinto encuentro consecutivo sin derrotas, afianzando sus aspiraciones tanto en el certamen local como en la tabla de clasificación a las copas internacionales. Vélez, por su parte, se mantiene en la cuarta posición con 21 puntos.