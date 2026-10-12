El presidente de San Lorenzo, Marcelo Culotta, se refirió a la situación deportiva, económica e institucional del club de Boedo en una entrevista con DSports Radio.
Culotta descartó renunciar en San Lorenzo y reconoció que evalúan una convocatoria de acreedores
El presidente de San Lorenzo habló sobre la situación económica e institucional del club, confirmó que analizan la posibilidad de una convocatoria de acreedores y señaló que necesitan unos 700.000 dólares para levantar las inhibiciones. Además, descartó que haya considerado renunciar y se refirió al presente futbolístico del equipo.
El dirigente desmintió las versiones sobre una posible renuncia, confirmó que la institución necesita alrededor de 700.000 dólares para levantar las inhibiciones y admitió que una convocatoria de acreedores es una de las alternativas que se encuentran bajo análisis.
En diálogo con el programa No veo la hora, Culotta destacó la importancia del último triunfo frente a Deportivo Riestra, en un contexto marcado por la presión deportiva y las dificultades financieras que atraviesa la institución.
“En lo deportivo, necesitábamos una victoria como la de ayer. Hay muchos frentes abiertos y San Lorenzo es un club muy politizado a lo largo de la historia”, sostuvo.
El presidente también recordó el impacto de las derrotas recientes y la exigencia que implica conducir al club. “Llevo 50 años de socio y he vivido momentos buenos y malos en esta institución”, expresó.
Desmintió una posible renuncia y habló del equipo
Culotta fue categórico al referirse a las versiones sobre su continuidad al frente de San Lorenzo. “Jamás se barajó la posibilidad de renunciar a mi cargo de presidente. Estamos trabajando y tratando de ordenar al club”, afirmó.
En el plano futbolístico, también analizó el paso de Néstor ‘Pipo’ Gorosito como entrenador y las dificultades para sostener los resultados. “Con Gorosito no pudimos obtener los resultados que deseábamos. Hoy se buscan resultados inmediatamente y eso lleva a que haya muchos cambios de técnicos. Hay que tratar de buscar un equilibrio”, señaló.
El dirigente vinculó las decisiones deportivas con el complejo escenario financiero que enfrenta el club. Según explicó, San Lorenzo recibió un plantel de 61 futbolistas profesionales y, durante el último mercado de pases, solo pagó por la incorporación del arquero Arboleda.
Además, remarcó que los embargos sobre las cuentas condicionan la gestión y limitan la capacidad de respuesta de la institución.
Las inhibiciones y la deuda, en el centro de la crisis
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la situación financiera. Culotta indicó que San Lorenzo necesita aproximadamente 700.000 dólares para levantar las inhibiciones que pesan sobre el club.
“Es difícil trabajar con las cuentas embargadas. Estamos ordenando el club y la gente confía en nosotros”, sostuvo.
El presidente también reconoció que la magnitud del pasivo obliga a evaluar distintas alternativas para reorganizar las obligaciones económicas. En ese sentido, dejó abierta la posibilidad de recurrir a un procedimiento judicial para afrontar las deudas.
“Que el club entre en convocatoria de acreedores es una posibilidad, estamos evaluándolo. El pasivo que tiene San Lorenzo es muy grande”, afirmó.
Culotta consideró que cualquier salida deberá formar parte de una planificación que permita transparentar las cuentas y evitar que el endeudamiento continúe creciendo. También sostuvo que la solución no puede depender exclusivamente del aporte de un inversor particular.
“En campaña, jamás prometimos poner dinero para tapar agujeros, porque eso sería deberle a un particular y aumentar la deuda. San Lorenzo tiene que generar sus propios recursos”, explicó.
Cambios en el plantel y expectativas para diciembre
El dirigente atribuyó parte de las dificultades actuales a decisiones y conflictos acumulados durante años. Según indicó, la institución enfrenta más de una docena de juicios, una situación que contribuye a agravar el panorama financiero.
De cara al cierre del año, anticipó que habrá modificaciones en la composición del plantel profesional. “En diciembre habrá salidas dentro del plantel y eso va a disminuir en un 40/50% el pasivo del club”, aseguró, sin precisar cómo se alcanzaría esa reducción ni qué conceptos comprende el cálculo.
Culotta insistió en que el objetivo de la conducción es ordenar las cuentas y recuperar capacidad de gestión en un contexto de restricciones económicas.
La posibilidad de una convocatoria de acreedores, el levantamiento de las inhibiciones y los cambios previstos en el plantel aparecen así entre los principales desafíos de San Lorenzo para los próximos meses.