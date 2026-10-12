Admitió la gravedad de la situación financiera

Culotta descartó renunciar en San Lorenzo y reconoció que evalúan una convocatoria de acreedores

El presidente de San Lorenzo habló sobre la situación económica e institucional del club, confirmó que analizan la posibilidad de una convocatoria de acreedores y señaló que necesitan unos 700.000 dólares para levantar las inhibiciones. Además, descartó que haya considerado renunciar y se refirió al presente futbolístico del equipo.