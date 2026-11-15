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Elecciones récord en Vélez: votaron más de nueve mil socios

El “Fortín” superó la cifra que había establecido en 2023. El candidato oficialista Nelson Pugliese resultó electo y lloró de emoción al conocer los resultados.

Más de nueve mil socios de Vélez votaron este domingo.Más de nueve mil socios de Vélez votaron este domingo.
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Vélez se encontraba este domingo en un día importante de su historia reciente, al haber concluido los comicios en las elecciones presidenciales, y superó su récord de votantes.

En las elecciones que se llevaron a cabo durante la mañana y tarde de este domingo, en el predio polideportivo José Ramón Feijóo, ubicado sobre la avenida Juan B. Justo, el conjunto del barrio porteño de Liniers alcanzó los 9769 votantes, sobrepasando la cifra de 7.665 socios, que se habían acercado a votar en 2023.

Triunfo del oficialismo con Nelson Pugliese

El vencedor fue el candidato oficialista es Nelson Pugliese, por la lista “Legado Vélez” y con el apoyo del presidente saliente Fabián Berlanga, inscripto como vicepresidente primero, mientras que como opositores figuran Juan Cruz Montero, de “ADN Azul y Blanco”, Federico Balestrini, representante de “Círculo El Fortín”, e Ignacio Mazzitelli, por parte de “Cruzada Renovadora”.

La elección que quedará en la historia al haber sido la más popular del conjunto de la “V” azulada.

Nelson Pugliese, presidente electo de Vélez.Nelson Pugliese, presidente electo de Vélez.

Entre las 8 y las 18 de este domingo, más de nueve mil socios del club que actualmente preside Fabián Berlanga se acercaron a uno de los predios principales de la institución a ejercer el derecho al voto, superando por más de 1000 personas al récord establecido en las elecciones anteriores.

Los comicios se realizaron en el predio polideportivo José Ramón Feijóo de Liniers.Los comicios se desarrollaron en el predio polideportivo José Ramón Feijóo de Liniers.

En aquella ocasión, el candidato vencedor había sido Fabián Berlanga, quien actualmente se postuló como vicepresidente primero de Nelson Pugliese, en la lista oficialista “Legado Vélez”.

Las listas de la oposición

Los candidatos a presidente opositores eran Juan Cruz Montero, Federico Balestrini e Ignacio Mazzitelli, a quienes los hinchas velezanos tuvieron la oportunidad de ver enfrentados en un debate, que se llevó a cabo el pasado lunes, con el apoyo y organización de más de 30 medios partidarios.

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En el sufragio pudieron participar todos los socios mayores de 18 años, con un mínimo de dos años de antigüedad, que se encontraban registrados en el padrón.

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