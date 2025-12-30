#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Consagrados y debutantes

El Top 10 de la F1 2025 según los directores de equipo

Como cada año, los jefes de equipo de la Fórmula 1 elaboraron su ranking con los diez mejores pilotos de la temporada. Max Verstappen volvió a encabezar la lista, seguido por el campeón Lando Norris, en una votación que también destacó el crecimiento de figuras consolidadas y la irrupción de dos debutantes.

Los jefes de equipo eligieron a los diez mejores pilotos de la Fórmula 1 en 2025. Credito: REUTERS/Jakub PorzyckiLos jefes de equipo eligieron a los diez mejores pilotos de la Fórmula 1 en 2025. Credito: REUTERS/Jakub Porzycki
Seguinos en
Por: 

Finalizada la temporada 2025 de la Fórmula 1, la categoría dio a conocer el tradicional ranking elaborado por los jefes de equipo, quienes votan de manera confidencial a los diez pilotos más destacados del año.

El sistema de puntuación replica el formato de las carreras: 25 puntos para el primero, 18 para el segundo y así sucesivamente hasta otorgar un punto al décimo.

Formula One F1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates - December 6, 2025 Red Bull's Max Verstappen celebrates with his partner Kelly Piquet after qualifying in pole position REUTERS/Jakub PorzyckiLos jefes de equipo eligieron a los diez mejores pilotos de la Fórmula 1 en 2025. Credito: REUTERS/Jakub Porzycki

En esta edición participaron Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Ayao Komatsu (Haas), Alan Permane (Racing Bulls), Jonathan Wheatley (Sauber), Steve Nielsen (Alpine) y el equipo directivo de Aston Martin. Red Bull Racing y Ferrari no formaron parte de la votación.

Verstappen sigue siendo la referencia

Del recuento final se desprende que Max Verstappen continúa siendo considerado el mejor piloto de la Fórmula 1, a pesar de haber perdido el campeonato por apenas dos puntos.

El neerlandés mantuvo el primer lugar del ranking, ratificando la alta valoración que los directores de equipo tienen sobre su rendimiento, consistencia y capacidad para marcar diferencias incluso en contextos adversos.

Formula One F1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates - December 6, 2025 McLaren's Oscar Piastri after qualifying in third place with McLaren's Lando Norris in second place REUTERS/Jakub PorzyckiLos jefes de equipo eligieron a los diez mejores pilotos de la Fórmula 1 en 2025. Credito: REUTERS/Jakub Porzycki

En el segundo lugar se ubicó el flamante campeón mundial, Lando Norris.

El piloto de McLaren conservó la posición que ya había ocupado en la temporada anterior, consolidándose como una referencia absoluta dentro de la grilla. Su compañero de equipo, Oscar Piastri, completó el podio del ranking y ascendió un puesto respecto a 2024, en línea con su tercer lugar en el campeonato.

Ascensos, caídas y un salto destacado

La cuarta posición quedó en manos de George Russell, quien según la mirada de los jefes de equipo protagonizó un claro salto de calidad durante 2025. El piloto de Mercedes escaló dos lugares y se afirmó como uno de los nombres fuertes del futuro inmediato de la categoría.

El mayor avance del ranking lo registró Fernando Alonso.

El español, al volante del Aston Martin, pasó del noveno al quinto puesto, ganando cuatro posiciones y confirmando su vigencia a pesar del paso del tiempo. Detrás de él aparecen dos descensos significativos: Carlos Sainz cayó un lugar, mientras que Charles Leclerc bajó del tercer al séptimo puesto, reflejando una temporada por debajo de las expectativas.

Formula One F1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates - December 7, 2025 Red Bull's Max Verstappen leads into the first corner at the start of the race ahead of McLaren's Lando Norris REUTERS/Amr AlfikyLos jefes de equipo eligieron a los diez mejores pilotos de la Fórmula 1 en 2025. Credito: REUTERS/Jakub Porzycki

Dos debutantes que dejaron huella

La lista de los diez mejores también incorporó a dos caras nuevas. Oliver Bearman e Isack Hadjar lograron destacarse en su primera temporada en la Fórmula 1 y fueron ubicados en el octavo y noveno lugar, respectivamente, un reconocimiento poco habitual para pilotos debutantes.

El Top 10 lo completó Nico Hülkenberg, quien, si bien logró mantenerse entre los diez mejores, descendió dos posiciones en comparación con la votación del año anterior.

El ranking vuelve a ofrecer una mirada interna del paddock, donde la evaluación no se limita a los resultados finales, sino que pondera rendimiento, consistencia y capacidad de adaptación a lo largo de toda la temporada.

Seguinos en
#TEMAS:
Fórmula 1
Automovilismo
Alpine
Williams

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro