El Top 10 de la F1 2025 según los directores de equipo

Finalizada la temporada 2025 de la Fórmula 1, la categoría dio a conocer el tradicional ranking elaborado por los jefes de equipo, quienes votan de manera confidencial a los diez pilotos más destacados del año.
Como cada año, los jefes de equipo de la Fórmula 1 elaboraron su ranking con los diez mejores pilotos de la temporada. Max Verstappen volvió a encabezar la lista, seguido por el campeón Lando Norris, en una votación que también destacó el crecimiento de figuras consolidadas y la irrupción de dos debutantes.
El sistema de puntuación replica el formato de las carreras: 25 puntos para el primero, 18 para el segundo y así sucesivamente hasta otorgar un punto al décimo.
En esta edición participaron Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Ayao Komatsu (Haas), Alan Permane (Racing Bulls), Jonathan Wheatley (Sauber), Steve Nielsen (Alpine) y el equipo directivo de Aston Martin. Red Bull Racing y Ferrari no formaron parte de la votación.
Del recuento final se desprende que Max Verstappen continúa siendo considerado el mejor piloto de la Fórmula 1, a pesar de haber perdido el campeonato por apenas dos puntos.
El neerlandés mantuvo el primer lugar del ranking, ratificando la alta valoración que los directores de equipo tienen sobre su rendimiento, consistencia y capacidad para marcar diferencias incluso en contextos adversos.
En el segundo lugar se ubicó el flamante campeón mundial, Lando Norris.
El piloto de McLaren conservó la posición que ya había ocupado en la temporada anterior, consolidándose como una referencia absoluta dentro de la grilla. Su compañero de equipo, Oscar Piastri, completó el podio del ranking y ascendió un puesto respecto a 2024, en línea con su tercer lugar en el campeonato.
La cuarta posición quedó en manos de George Russell, quien según la mirada de los jefes de equipo protagonizó un claro salto de calidad durante 2025. El piloto de Mercedes escaló dos lugares y se afirmó como uno de los nombres fuertes del futuro inmediato de la categoría.
El mayor avance del ranking lo registró Fernando Alonso.
El español, al volante del Aston Martin, pasó del noveno al quinto puesto, ganando cuatro posiciones y confirmando su vigencia a pesar del paso del tiempo. Detrás de él aparecen dos descensos significativos: Carlos Sainz cayó un lugar, mientras que Charles Leclerc bajó del tercer al séptimo puesto, reflejando una temporada por debajo de las expectativas.
La lista de los diez mejores también incorporó a dos caras nuevas. Oliver Bearman e Isack Hadjar lograron destacarse en su primera temporada en la Fórmula 1 y fueron ubicados en el octavo y noveno lugar, respectivamente, un reconocimiento poco habitual para pilotos debutantes.
El Top 10 lo completó Nico Hülkenberg, quien, si bien logró mantenerse entre los diez mejores, descendió dos posiciones en comparación con la votación del año anterior.
El ranking vuelve a ofrecer una mirada interna del paddock, donde la evaluación no se limita a los resultados finales, sino que pondera rendimiento, consistencia y capacidad de adaptación a lo largo de toda la temporada.