Mostró ritmo competitivo

Verstappen arrancó fuerte en Nürburgring y fue tercero en la primera clasificación

Max Verstappen comenzó de manera positiva su participación en las 24 Horas de Nürburgring al ubicarse tercero en la primera sesión clasificatoria disputada sobre el exigente Nordschleife. El neerlandés, junto al equipo Verstappen Racing, se mantuvo durante gran parte de la tanda en lo más alto de los tiempos antes del avance final de Mercedes y BMW.