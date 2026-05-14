Max Verstappen tuvo un sólido estreno en las 24 Horas de Nürburgring al finalizar tercero en la primera sesión de clasificación de la tradicional competencia alemana de resistencia, una de las más exigentes y prestigiosas del automovilismo mundial.
Verstappen arrancó fuerte en Nürburgring y fue tercero en la primera clasificación
Max Verstappen comenzó de manera positiva su participación en las 24 Horas de Nürburgring al ubicarse tercero en la primera sesión clasificatoria disputada sobre el exigente Nordschleife. El neerlandés, junto al equipo Verstappen Racing, se mantuvo durante gran parte de la tanda en lo más alto de los tiempos antes del avance final de Mercedes y BMW.
El piloto neerlandés, cuatro veces campeón de Fórmula 1, volvió a demostrar su versatilidad fuera de la máxima categoría al marcar un tiempo de 8m18.539s en el legendario circuito Nordschleife a bordo del Mercedes-AMG GT3 del equipo Verstappen Racing.
Verstappen comparte el auto con Lucas Auer, Jules Gounon y Daniel Juncadella, en una alineación que aparece entre las grandes favoritas para luchar por la victoria en la clásica prueba de resistencia.
Una clasificación enfocada en encontrar ritmo
Más allá de la posición final, la primera tanda clasificatoria tuvo principalmente carácter de entrenamiento para los equipos de punta, ya que las posiciones más importantes de la grilla se definirán recién durante las sesiones posteriores.
La actividad inicial sirvió especialmente para que pilotos y escuderías comenzaran a adaptarse a las condiciones del Nordschleife, considerado uno de los trazados más difíciles del mundo por sus más de 20 kilómetros de extensión, sus desniveles y la complejidad de sus curvas.
Verstappen fue uno de los primeros pilotos en salir a pista y comenzó girando en tiempos superiores a los nueve minutos, en una etapa inicial de reconocimiento y puesta a punto.
Con el correr de la sesión, los registros comenzaron a bajar progresivamente hasta que el neerlandés logró colocarse al frente de la clasificación parcial cuando restaban 55 minutos para el final.
Su vuelta de 8m18.539s se mantuvo como la referencia durante gran parte de la tanda.
Mercedes y BMW dominaron el cierre
Sin embargo, en los minutos finales aparecieron los mejores tiempos de la jornada.
El Mercedes #80 del equipo Winward, conducido por Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller y Luca Stolz, consiguió quedarse con el mejor registro gracias a una vuelta de 8m14.957s marcada por Schiller.
Poco después, el BMW #1 de Rowe Racing, último ganador de la competencia, se ubicó segundo con un tiempo de 8m18.069s registrado por Raffaele Marciello.
De esta manera, Verstappen Racing terminó tercero en la clasificación general, manteniéndose muy cerca de los principales candidatos.
El cuarto lugar quedó para otro BMW de Rowe Racing, mientras que el Porsche 911 GT3 de Mathey Racing completó los cinco primeros puestos.
La lluvia volvió a ser protagonista en Nürburgring
Como suele ocurrir en Nürburgring, las condiciones climáticas volvieron a jugar un papel importante en el desarrollo de la actividad.
Luego de una sesión disputada prácticamente en seco, la lluvia apareció sobre el tramo final del Nordschleife y condicionó los últimos intentos rápidos de varios equipos.
Las banderas amarillas por incidentes y sectores complicados también interrumpieron repetidamente el trabajo de los pilotos durante las dos horas de actividad.
Finalmente, el deterioro del clima impidió mejorar los tiempos registrados previamente, consolidando así el dominio de Mercedes y BMW en la tanda inaugural.
Se viene la clasificación nocturna
La actividad continuará con la segunda sesión clasificatoria, prevista para la noche alemana, donde los pilotos afrontarán el enorme desafío de girar en el Nordschleife bajo condiciones nocturnas.
La tanda tendrá una duración de tres horas y media y permitirá seguir ajustando los autos antes de la clasificación definitiva del viernes, instancia que determinará la pole position y los primeros puestos de partida para las 24 Horas de Nürburgring.
Mientras tanto, Verstappen dejó una primera señal alentadora en uno de los escenarios más complejos del automovilismo internacional, confirmando que también fuera de la Fórmula 1 continúa siendo uno de los grandes protagonistas del deporte motor mundial.