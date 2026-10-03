Copa Santa Fe de Fútbol Adaptado

Tejeda: “No perdimos el tiempo, ya estamos aprovechando el legado de los Juegos Suramericanos”

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano destacó la realización de la primera Copa Santa Fe de Fútbol Adaptado, que reunió a 15 equipos en la nueva cancha de la Asociación Rosarina de Fútbol. La competencia permitió además comenzar a utilizar la infraestructura que quedó tras Santa Fe 2026.