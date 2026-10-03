La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, destacó la decisión del Gobierno provincial de comenzar a utilizar la infraestructura que dejaron los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 para generar nuevas propuestas deportivas y de integración. Lo hizo durante la primera edición de la Copa Santa Fe de Fútbol Adaptado, que se disputó este sábado en la nueva cancha de la Asociación Rosarina de Fútbol.
Tejeda: “No perdimos el tiempo, ya estamos aprovechando el legado de los Juegos Suramericanos”
La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano destacó la realización de la primera Copa Santa Fe de Fútbol Adaptado, que reunió a 15 equipos en la nueva cancha de la Asociación Rosarina de Fútbol. La competencia permitió además comenzar a utilizar la infraestructura que quedó tras Santa Fe 2026.
La competencia reunió a 15 equipos de Rosario, Santa Fe, Monte Vera, Recreo, Cañada de Gómez, Firmat y otras localidades de la provincia, y marcó el desembarco del fútbol adaptado en la Copa Santa Fe.
“Cuando llegué, veía cómo celebraban cada gol y la verdad es que nos transmitieron a todos esa emoción. Nos pone muy contentos que este año hayamos podido hacer esta Copa Santa Fe”, expresó Tejeda durante la jornada.
En ese sentido, la ministra puso el foco en la decisión que permitió incorporar el fútbol adaptado a la competencia provincial. “Fue gracias a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, que, cuando le planteamos la propuesta, dijo enseguida que sí”, destacó.
“Esto forma parte del legado”
Más allá de la competencia, Tejeda remarcó que el torneo representa uno de los primeros ejemplos de la utilización de las obras y el equipamiento que quedaron tras los Juegos Suramericanos.
“Ustedes saben que los Juegos Suramericanos terminaron hace muy poco en nuestra provincia. Esto forma parte del legado que queda para todos los santafesinos. No perdimos el tiempo: ya lo estamos aprovechando y lo seguiremos haciendo”, afirmó.
La ministra planteó además que el objetivo es que las nuevas instalaciones deportivas continúen recibiendo actividades y propuestas de distintos sectores de la comunidad.
“Estamos abiertos a escuchar nuevas propuestas para que todos los santafesinos podamos disfrutar de lo que logramos concluir para los Juegos”, sostuvo.
Un escenario de los Juegos que vuelve a tener actividad
En la misma línea se expresó Mirko Rodríguez, director provincial de Personas con Discapacidad, quien destacó tanto la incorporación del fútbol adaptado a la Copa Santa Fe como la posibilidad de utilizar rápidamente uno de los escenarios que formaron parte de Santa Fe 2026.
“La verdad que estamos felices. Ver a la gente contenta, a las familias y a los chicos, después de todo el trabajo que se hizo en estos últimos días, nos pone muy contentos”, señaló Rodríguez.
El funcionario hizo especial hincapié en el lugar elegido para desarrollar la competencia. “En este campo donde hoy se está jugando la Copa Santa Fe se jugó el fútbol femenino durante los Juegos. El césped de esta cancha está homologado por FIFA y hoy estamos haciendo uso del legado de los Juegos Suramericanos que quedó para la provincia de Santa Fe”, remarcó.
De esta manera, la Copa permitió que una de las nuevas infraestructuras deportivas tuviera continuidad prácticamente inmediata después de las competencias internacionales.
El deporte como herramienta de convivencia
Rodríguez también se refirió al camino recorrido en materia de inclusión de las personas con discapacidad y reconoció que, pese a los avances, todavía quedan desafíos por delante.
“Va para adelante. Tratamos de hacer un montón de acciones para que podamos vivir en convivencia. Sabemos que hay muchas cuestiones que quedan por trabajar, pero no bajamos los brazos”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que el objetivo es continuar generando espacios compartidos: “Hay mucho por venir, pero estamos haciendo cosas todo el tiempo para que la sociedad en general pueda convivir en tranquilidad y todos juntos en un mismo lugar, en un mismo espacio”.
La mirada fue compartida por Tejeda, quien al cierre de la jornada destacó el clima que atravesó la competencia. “Fue una competencia muy linda; los vimos aguerridos, peleando, pero conviviendo. Eso es lo que necesita nuestro país: convivir en sociedad, abrazarnos más y disfrutar. El deporte nos une y nos va a seguir uniendo”, expresó.