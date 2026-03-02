Vidal reavivó su pelea con De Paul tras Chile-Argentina: “Por canchero, lo tengo ahí”

Arturo Vidal volvió a elegir la frontalidad como marca registrada. Invitado al podcast “Enfocados”, conducido por Jefferson Farfán, el chileno reveló que tiene una relación tensa con Rodrigo De Paul y lo expresó con una frase que recorrió redes y portales.
En el adelanto del episodio, cuando le preguntaron con qué jugador no se lleva bien, Vidal fue directo: “Por el último partido contra Argentina, con De Paul, por canchero. Me lo cruzo y le meto una dura”, lanzó.
El origen: un Chile-Argentina de Eliminatorias
Según el propio Vidal, el cortocircuito se encendió en el último cruce por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Fue un partido tenso, con discusiones repetidas y un duelo personal que se calentó con el correr de los minutos.
Aquel encuentro se jugó en el Estadio Nacional de Santiago y tuvo un cruce fuerte entre ambos en la mitad de la cancha, con empujones y reproches al cierre del primer tiempo. La escena quedó registrada en videos y resumió el clima del partido.
En esa misma noche, Vidal ya había sido amonestado tras un roce con De Paul y, además, protagonizó un gesto provocador en una acción previa al gol de Julián Álvarez, el único tanto del 1-0 argentino.
Ironías, comparaciones y una frase que escaló
La tensión no quedó solo en la amenaza. Cuando le consultaron quién era mejor entre los dos, Vidal respondió con ironía: “¿Es broma o me lo estás preguntando en serio?”, alimentando todavía más el tono picante del adelanto.
La repercusión creció porque el recorte se difundió como avance del programa y fue replicado por medios de distintos países. En Chile lo leyeron como una cuenta pendiente; en Argentina, como un dardo directo contra uno de los campeones del mundo.
Por ahora, no hubo respuesta pública de De Paul. Pero el episodio vuelve a instalar un clásico de Eliminatorias: los partidos no terminan con el pitazo final, también se juegan en la memoria y en el micrófono.