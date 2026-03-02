Cruce caliente

Vidal reavivó su pelea con De Paul tras Chile-Argentina: “Por canchero, lo tengo ahí”

Arturo Vidal dijo que no se lleva bien con Rodrigo De Paul y lo amenazó en un adelanto del podcast “Enfocados”, de Jefferson Farfán. La tensión, contó, nació en el último Chile-Argentina por Eliminatorias.