La final masculina de gimnasia artística por equipos de los Juegos de la Commonwealth quedó marcada por el accidente que sufrió el gimnasta inglés Gabriel Langton.
Juegos de la Commonwealth: un gimnasta inglés sufrió una caída y debió ser hospitalizado
Gabriel Langton se accidentó durante la final masculina por equipos de gimnasia artística en Glasgow, luego de perder el control mientras realizaba su rutina en la barra fija. Fue retirado de la pista en camilla y trasladado a un hospital para ser sometido a estudios.
El deportista perdió el agarre durante su presentación en la barra fija y cayó sobre la colchoneta, en un episodio que obligó a detener momentáneamente la competencia y requirió la intervención del equipo médico. Langton fue asistido en el lugar y trasladado a un hospital de Glasgow para realizarle controles.
El joven atleta permaneció inicialmente inmóvil después de la caída y recibió atención de los profesionales médicos que ingresaron rápidamente al área de competencia.
De acuerdo con los reportes difundidos después del incidente, Langton estaba consciente y podía mover sus brazos y piernas antes de ser retirado del estadio. Posteriormente, fue sometido a distintos estudios para descartar lesiones de gravedad.
La preocupación aumentó por la forma en que se produjo el impacto, ya que el gimnasta cayó desde la barra horizontal y golpeó primero con la zona de la cabeza y el cuello.
La situación generó un momento de tensión entre los deportistas, entrenadores y espectadores presentes en el estadio de Glasgow, mientras los médicos trabajaban para asistir al representante de Inglaterra.
El accidente que interrumpió la competencia en Glasgow
Langton participaba de la última rotación de la final masculina por equipos cuando se produjo el accidente. Durante su ejercicio en la barra fija, no logró completar correctamente uno de los movimientos previstos y perdió el contacto con el aparato. La caída obligó a detener la actividad mientras el personal sanitario ingresaba para atenderlo.
El gimnasta fue inmovilizado y retirado de la zona de competencia en una camilla, con protección para la cabeza y el cuello, antes de ser trasladado a un centro médico de Glasgow. La intervención se realizó como medida preventiva ante la naturaleza del impacto y para permitir una evaluación médica más completa.
La noticia tuvo especial repercusión porque el accidente ocurrió en una instancia decisiva de los Juegos de la Commonwealth y mientras Inglaterra competía por una medalla en la prueba por equipos. El episodio modificó el desarrollo de la jornada y concentró la atención en el estado de salud del deportista.
Langton había llegado a la competencia como parte del equipo inglés después de la baja de Max Whitlock, una de las figuras más reconocidas de la gimnasia británica, quien no pudo participar debido a una lesión en la mano.
El joven gimnasta asumió así un lugar en una formación que buscaba sostener el protagonismo de Inglaterra en la competencia masculina por equipos.
Pese al momento vivido, el conjunto inglés logró completar la final y terminó en el segundo puesto. Canadá se quedó con la medalla de oro, mientras que Australia consiguió el bronce. Para Inglaterra, la plata significó el regreso al podio en esta prueba, aunque el equipo no pudo contar con Langton durante la ceremonia de premiación.
Langton fue dado de alta tras los estudios médicos
Después de ser trasladado al hospital, el estado de salud del gimnasta fue seguido de cerca por el equipo inglés y por los organizadores de los Juegos. En las primeras horas posteriores al accidente, los responsables de la delegación señalaron que el deportista se encontraba consciente y que respondía a los médicos.
La actualización más esperada llegó posteriormente, cuando Team England comunicó que Langton había sido sometido a varios estudios y que los resultados habían sido positivos.
Según la información difundida por el equipo, los controles no detectaron complicaciones derivadas de una lesión grave y el gimnasta pudo abandonar el hospital para regresar al hotel donde se encontraba alojada la delegación.
El deportista también expresó su agradecimiento por la atención recibida y por los mensajes de apoyo que llegaron después del accidente. Su recuperación fue seguida con especial atención por sus compañeros, quienes habían continuado la competencia mientras esperaban novedades sobre su estado.
El episodio dejó así una jornada marcada por dos situaciones contrapuestas para la delegación inglesa: por un lado, la obtención de la medalla de plata en la competencia masculina por equipos; por otro, la preocupación generada por la caída de uno de sus integrantes durante una de las rutinas.
Los Juegos de la Commonwealth 2026 se desarrollan en Glasgow, Escocia, y reúnen a delegaciones de distintos países y territorios miembros de la Mancomunidad. La competencia comenzó el 23 de julio y se extenderá hasta el 2 de agosto, con distintas disciplinas deportivas incluidas en el programa.
En el caso de la gimnasia artística masculina, la definición por equipos terminó con Canadá en lo más alto del podio, seguido por Inglaterra y Australia.
Sin embargo, el resultado deportivo quedó en segundo plano durante buena parte de la jornada debido al accidente de Langton, cuya evolución fue el principal motivo de atención hasta conocerse que los estudios médicos no habían detectado lesiones de gravedad.