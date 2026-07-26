Momento de tensión

Juegos de la Commonwealth: un gimnasta inglés sufrió una caída y debió ser hospitalizado

Gabriel Langton se accidentó durante la final masculina por equipos de gimnasia artística en Glasgow, luego de perder el control mientras realizaba su rutina en la barra fija. Fue retirado de la pista en camilla y trasladado a un hospital para ser sometido a estudios.