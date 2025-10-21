El Loco Díaz quiso pelear con un hincha de Atlético Tucumán y casi le abren el portón

El delantero Leandro Díaz protagonizó un fuerte enfrentamiento contra los hinchas de Atlético Tucumán por los insultos recibidos durante el encuentro de este lunes ante San Lorenzo, válido por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025.
El delantero decano discutió tras los insultos de la platea en el entretiempo de la derrota ante San Lorenzo por 2 a 1.
El delantero Leandro Díaz protagonizó un fuerte enfrentamiento contra los hinchas de Atlético Tucumán por los insultos recibidos durante el encuentro de este lunes ante San Lorenzo, válido por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025.
El duelo en el estadio Monumental Presidente José Fierro comenzó con alegría para los simpatizantes del Decano luego del gol de Marcelo Ortiz, a los 9 minutos del primer tiempo, pero sobre el cierre de la etapa inicial, el ambiente se volvió tenso.
Tras el empate del Ciclón desde el punto penal por medio de Alexis Cuello, los fanáticos del conjunto tucumano presentes en el recinto les lanzaron una lluvia de insultos a los futbolistas del plantel comandado por Lucas Pusineri. “Jugadores, la con.. de su madre”, se escuchó desde las tribunas.
Mientras el ‘Loco’ Díaz se dirigía hacia el vestuario en el entretiempo, tuvo un explosivo careo ante los simpatizantes ubicados en las gradas en el sector del túnel. El atacante de 33 años, y capitán del equipo, les apuntó con el dedo y agitó los brazos, a modo provocación, para que cantaran más fuerte.
El enojo de los hinchas de Atlético Tucumán con el plantel sería por la decisión de los futbolistas de no concentrar de cara al cruce frente a los de Boedo (se juntaron directamente al mediodía para preparar el duelo) como reclamo por no haber cobrado los premios de los últimos tres partidos: River, Talleres y Platense.
Con tres jornadas por delante, el Decano pelea por un puesto en los octavos de final del campeonato local.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.