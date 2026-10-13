Primera Nacional

Insólito: un jugador All Boys le mostró con el celular al árbitro la repetición de un polémico penal

Nicolás Lamolina quedó envuelto en una nueva polémica en el ascenso argentino luego de una jugada que terminó cobrando penal para los mendocinos. La secuencia, recorrió las redes sociales y abrió el debate.