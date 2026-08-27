River Plate quedó eliminado de la Copa Sudamericana. El equipo de Eduardo Coudet empató 1-1 con Independiente Santa Fe en el Monumental y cayó 8-7 en una dramática definición por penales.
El penal que erró Beltrán se hizo viral tras la eliminación de River de la Copa Sudamericana
El arquero del "millonario" tiró la pelota muy alto y las redes sociales no perdonaron. Algunos hablan del "peor penal pateado por un arquero en la historia". El video de la transmisión que se replicó por miles.
El conjunto colombiano se impuso después de una tanda que tuvo 22 ejecuciones. El arquero Weimar Asprilla fue decisivo: atajó uno de los remates y convirtió el penal que selló la clasificación de Santa Fe.
El partido había comenzado con River como protagonista. El conjunto argentino dominó durante buena parte del primer tiempo, aunque no logró transformar esa superioridad en goles.
Uno de los protagonistas de la noche fue el arquero Santiago Beltrán, quien pasó de héroe a villano por errar el penal en la serie que sentenció el futuro del equipo de Coudet en la Copa. ¿Dónde la tiró?, fue la pregunta se repitió en la tribuna y redes sociales. Algunos incluso se animaron a decir que puede haber sido el peor penal pateado por un arquero en la historia.
Lo cierto es que la secuencia se transformó en viral al instante y se replicó por millones en las redes sociales, que poco perdonaron al guardameta de River.
El partido
Sebastián Driussi, de regreso a la titularidad después de una lesión, tuvo las mejores oportunidades del local durante la primera etapa. Thiago Almada, Ángel Correa y Marcos Acuña también buscaron abrir el marcador.
El gol finalmente llegó a los 51 minutos. Gonzalo Montiel desbordó por la derecha y envió un centro al segundo palo, donde Driussi apareció para empujar la pelota y poner a River en ventaja.
Con el resultado a favor, Coudet realizó modificaciones para intentar sostener la diferencia. Sin embargo, Independiente Santa Fe adelantó sus líneas y comenzó a generar mayor peligro cerca del arco defendido por Santiago Beltrán.
A los 80 minutos llegó el empate. Después de un córner, la pelota impactó en la mano de Lucas Martínez Quarta dentro del área. El árbitro uruguayo Esteban Ostojich sancionó penal y Franco Fagúndez se encargó de convertirlo.
Una definición por penales interminable
Con el 1-1 en el Monumental y el 0-0 registrado en el encuentro de ida en Colombia, la clasificación debió resolverse desde los doce pasos.
La tanda se extendió durante 22 remates. River convirtió a través de Thiago Almada, Ángel Correa, Nicolás Otamendi, Joaquín Freitas, Fausto Vera, Marcos Acuña y Juan Cruz Meza.
Pero Rafael Santos Borré estrelló su remate en el palo y Martínez Quarta envió el suyo por encima del travesaño. Además, el arquero Beltrán falló su ejecución después de resbalar al momento de patear.
Beltrán, de todos modos, había tenido una actuación destacada durante la definición. El arquero de River consiguió contener tres disparos de Independiente Santa Fe, pero no alcanzó para evitar la eliminación.
Del otro lado, Asprilla asumió la responsabilidad en el último remate y convirtió el penal decisivo. Santa Fe ganó 8-7 y avanzó a los cuartos de final.
La eliminación representa un duro golpe para River, que llegó al partido después de empatar 2-2 con Vélez en el torneo local y con apenas una victoria en sus últimos ocho encuentros.
Ahora, Independiente Santa Fe enfrentará a Vasco da Gama en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño había eliminado a Olimpia de Paraguay.
River, en tanto, deberá afrontar el tramo final del año con la eliminación internacional y con interrogantes sobre la continuidad de Eduardo Coudet, quien asumió en marzo para reemplazar a Marcelo Gallardo.