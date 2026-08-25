River Plate y Germán Pezzella acordaron la rescisión anticipada del contrato que se extendía hasta diciembre de 2027. El defensor había quedado fuera de la consideración de Eduardo Coudet y se entrenaba de manera diferenciada en el predio de Cantilo.
Pezzella rescindió con River y dejó un mensaje para los hinchas: “Hasta el final”
El campeón del mundo acordó su salida tras quedar apartado del plantel profesional. Su último partido fue la final del Apertura ante Belgrano, disputada en mayo.
El futbolista acompañó su despedida con una imagen en la que besa el escudo del club. “Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias”, escribió en sus redes sociales para dirigirse a los hinchas.
Una salida tras quedar apartado
Pezzella integraba el grupo de jugadores separados del plantel profesional por decisión de la dirigencia. La medida fue tomada al comienzo de la pretemporada y alcanzó inicialmente a 15 futbolistas.
El defensor continuó trabajando en las instalaciones de Cantilo mientras buscaba una alternativa para seguir su carrera. Los referentes del equipo habían pedido su reincorporación, pero el club sostuvo la decisión de mantenerlo apartado.
Durante las últimas semanas apareció la posibilidad de una transferencia al fútbol de Emiratos Árabes Unidos. Las negociaciones no avanzaron y las partes resolvieron finalizar el vínculo de común acuerdo.
El último partido del defensor
La última presentación de Pezzella fue el 24 de mayo, cuando ingresó durante el segundo tiempo de la final del Torneo Apertura. River perdió 3 a 2 frente a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Formado en las divisiones inferiores del club, el zaguero conquistó cinco títulos con la camiseta de River durante sus dos etapas. Además, integró la Selección argentina que ganó el Mundial de Qatar 2022.
Los jugadores que siguen apartados
Tras la salida de Pezzella, permanecen entrenándose de manera diferenciada Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Kendry Páez, Matías Galarza Fonda y Matías Viña.
Pezzella quedó con el pase en su poder. Hasta el anuncio de la rescisión, ni el futbolista ni River informaron cuál será su próximo destino profesional.