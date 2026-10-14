Carlos “el Pibe” Valderrama sorprendió a los hinchas del fútbol con una transformación radical: se rapó por completo y dejó atrás la melena rubia y enrulada que lo convirtió en uno de los personajes más reconocibles del deporte mundial.
El Pibe Valderrama se rapó por completo y sorprendió con un cambio de look que nadie esperaba
El histórico exfutbolista colombiano se despidió de sus característicos rulos rubios en un video junto a su esposa. La transformación generó sorpresa entre sus seguidores.
El exmediocampista de la selección de Colombia compartió las imágenes del cambio en sus redes sociales el martes 13 de octubre. En la grabación aparece junto a su esposa, Elvira Redondo, quien fue la encargada de pasarle la máquina y despedir los rulos que acompañaron al exjugador durante décadas.
A sus 65 años, Valderrama se animó a modificar una imagen que trascendió su carrera deportiva y se convirtió en parte de su identidad pública. El resultado llamó la atención de sus seguidores, acostumbrados a reconocerlo inmediatamente por su abundante cabellera.
Un cambio radical
La secuencia comenzó con el exfutbolista sentado y preparado para el corte. “Mi gente, hoy es el día”, anunció antes de que su esposa comenzara a pasarle la máquina por la cabeza.
La decisión había generado expectativa después de que Valderrama publicara mensajes anticipando que se venía un cambio. Finalmente, el histórico número 10 mostró el resultado y compartió con sus seguidores una escena distendida junto a Redondo.
Durante el video, la pareja bromeó sobre las reacciones que podría provocar la nueva apariencia entre sus familiares y amigos. Incluso mencionaron que sus nietos podrían tener dificultades para reconocerlo sin su tradicional cabellera.
Una vez terminado el trabajo, su esposa lo presentó en tono de humor como “el calvo Valderrama”. El exjugador observó su nueva imagen y respondió con una expresión que también llamó la atención en las redes: “No joda, se ve bacano”.
La publicación multiplicó los comentarios de quienes crecieron viendo al colombiano con sus inconfundibles rulos. La transformación también alimentó las dudas de algunos usuarios sobre la autenticidad de las imágenes, debido a lo inesperado del cambio.
Una marca personal
La cabellera rubia fue mucho más que una elección estética para Valderrama. Durante buena parte de su trayectoria profesional, sus rulos se convirtieron en una de las señas particulares de su figura y en una referencia inmediata para los aficionados al fútbol.
El mediocampista representó a Colombia en tres Copas del Mundo: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Su estilo de juego, su capacidad para organizar los ataques y su personalidad dentro y fuera de la cancha lo consolidaron como uno de los futbolistas más emblemáticos de su país.
Su imagen también dejó huella durante su paso por el fútbol de Estados Unidos. En 1996 llegó al Tampa Bay Mutiny, de la Major League Soccer (MLS), donde su popularidad contribuyó a que los aficionados y compañeros utilizaran pelucas rubias para homenajearlo en una jornada conocida como “Valderrama Day”.
Con el paso de los años, el pelo largo y rizado permaneció asociado a su figura incluso después de su retiro. Por eso, el reciente cambio provocó una reacción que excedió el ámbito deportivo y se extendió entre distintas generaciones de seguidores.
Por el momento, no se informó que el rapado forme parte de una campaña publicitaria o de un proyecto específico. Las imágenes difundidas muestran una decisión personal que, por su impacto visual, volvió a poner al histórico futbolista en el centro de la conversación en las redes sociales.