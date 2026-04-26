Un futbolista argentino quedó en el centro de la polémica tras un hecho de extrema violencia ocurrido en el fútbol español, en un cierre de partido que terminó con expulsiones y fuertes repercusiones.
Escándalo en el fútbol español: el arquero argentino Andrada golpeó a un rival tras ser expulsado
Tras ser expulsado, agredió a un rival y desató una pelea generalizada. Las imágenes del papelón que seguramente le costarán muy caro al equipo y al futbolista argentino.
El arquero Esteban Andrada, del Real Zaragoza, fue protagonista de una agresión que empañó el clásico ante Huesca, correspondiente a la Segunda División de España.
Un final caótico que opacó el partido
El encuentro, que se disputaba con alta tensión y con victoria parcial del Huesca por 1 a 0, tuvo un desenlace escandaloso. En los minutos finales, el árbitro sancionó con doble amarilla a Andrada tras protestas y un empujón al defensor Jorge Pulido.
Lejos de retirarse, el ex Boca reaccionó de manera violenta: corrió hacia el jugador rival y le propinó un golpe de puño en el rostro, lo que desató una pelea generalizada entre futbolistas de ambos equipos.
El episodio derivó en múltiples expulsiones, incluyendo la de otros protagonistas del altercado, en un cierre que fue calificado como “bochornoso” por medios locales.
Consecuencias deportivas y disciplinarias
La agresión podría traerle una dura sanción al arquero argentino. Según el reglamento disciplinario, este tipo de conductas puede implicar suspensiones de varios partidos, e incluso agravarse si se constatan lesiones en el futbolista agredido.
Más allá del escándalo, el resultado tuvo impacto en la tabla: Huesca se quedó con un triunfo clave en su lucha por la permanencia, mientras que Zaragoza quedó comprometido en la pelea por no descender.
Una imagen que recorre el mundo
El violento episodio rápidamente se viralizó y generó repudio en el ambiente futbolístico. Jugadores y analistas coincidieron en condenar la reacción de Andrada, que dejó una imagen negativa en uno de los partidos más importantes de la jornada.
El hecho ahora será evaluado por los organismos disciplinarios, que definirán la sanción en los próximos días, en un caso que ya trascendió lo deportivo y sacude al fútbol español.