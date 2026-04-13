Una secuencia insólita

"Pelotazo en contra": el increíble gol en el fútbol paraguayo que se hizo viral

Un blooper inesperado protagonizado por Martínez selló el destino del partido, convirtiéndose en un momento viral que recorrió las redes sociales. Con un juego sólido y eficaz, el equipo de Vitamina Sánchez se afianza en lo más alto del torneo, ampliando distancias con sus perseguidores.