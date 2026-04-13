Olimpia ratificó su gran presente en el Torneo Apertura de Paraguay al vencer 2-0 a Rubio Ñu como visitante, en un partido correspondiente a la fecha 16. El conjunto franjeado volvió a mostrar solidez y eficacia para sostenerse como líder con una ventaja cada vez más amplia.
"Pelotazo en contra": el increíble gol en el fútbol paraguayo que se hizo viral
Un blooper inesperado protagonizado por Martínez selló el destino del partido, convirtiéndose en un momento viral que recorrió las redes sociales. Con un juego sólido y eficaz, el equipo de Vitamina Sánchez se afianza en lo más alto del torneo, ampliando distancias con sus perseguidores.
El equipo dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez resolvió el encuentro gracias a un doblete de Carlos Sebastián Ferreira, figura de la noche. Con esta victoria, el “Decano” alcanzó los 39 puntos y estiró diferencias respecto de sus perseguidores, consolidando su candidatura al título.
Lo más llamativo de la noche, fue el gol en contra de "Chapa" Martínez, quien le estrelló la pelota a Ferreira que había errado el penal, segundos antes. La tragicómica secuencia se viralizó al instante.
Un líder sólido y contundente
Desde el inicio, Olimpia marcó el ritmo del partido y dejó en claro su superioridad. En la primera mitad logró abrir el marcador y manejó los tiempos ante un rival que no encontró respuestas para inquietar con claridad.
En el complemento, el conjunto visitante amplió la ventaja y terminó de encaminar el triunfo. Incluso tuvo chances para aumentar la diferencia, pero falló en la definición en los metros finales.
El rendimiento colectivo volvió a ser uno de los puntos altos del líder del campeonato, que atraviesa una racha positiva y llega en alza a sus próximos compromisos, tanto a nivel local como internacional.
Rubio Ñu no levanta cabeza
Del otro lado, Rubio Ñu profundizó su mal momento. El equipo atraviesa una racha negativa y no logra salir del fondo de la tabla, en un contexto complicado tras recientes cambios en la conducción técnica.
La situación pudo haber tenido un cierre distinto sobre el final, cuando el local contó con un penal a favor. Sin embargo, el arquero Gastón Olveira se lució al contener el remate y evitar el descuento, sellando definitivamente la victoria visitante.
El conjunto albiverde acumula derrotas y continúa comprometido en la lucha por la permanencia, mientras que Olimpia se afianza como el equipo más regular del torneo y se perfila como el gran candidato a quedarse con el Apertura.