Independiente volvió a vivir una noche complicada en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. La goleada sufrida ante Gimnasia de Mendoza provocó la reacción de los hinchas, que expresaron su malestar con la dirigencia y también apuntaron contra los jugadores.
La desazón de un hincha de Independiente que se volvió viral
A la salida de la cancha, y junto a un niño, un simpatizante del Rojo no aguantó más y descargó toda su ira. El equipo de Avellaneda marcha séptimo, clasificado de momento a los playoffs.
El encuentro correspondió a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El conjunto mendocino se impuso con claridad y profundizó el difícil momento que atraviesa el equipo de Avellaneda, que no consigue encontrar regularidad.
La bronca se hizo sentir desde las tribunas. Los hinchas dirigieron sus principales reclamos hacia la conducción del club, encabezada por el presidente Néstor Grindetti, en un contexto marcado además por el año electoral que atraviesa la institución.
A la salida del estadio, un hincha enfrentó los micrófonos de TyC Sports y se volvió viral. Entre la angustia y la desazón, el simpatizante del Rojo no perdió la oportunidad para dejar en claro el preocupante presente del equipo.
Los cánticos contra la dirigencia
Desde las cuatro tribunas del estadio se escucharon fuertes cuestionamientos hacia la Comisión Directiva. La derrota ante Gimnasia de Mendoza volvió a generar un clima de tensión entre los simpatizantes del Rojo.
Uno de los principales cánticos estuvo dirigido directamente contra los dirigentes. La protesta reflejó el creciente malestar de los hinchas por el presente deportivo de Independiente y por una temporada que quedó lejos de las expectativas.
El equipo de Avellaneda no disputa ninguna competencia internacional durante este año, ya que no consiguió clasificarse a la Copa Sudamericana. Además, en el Torneo Apertura alcanzó los octavos de final.
A ese panorama se sumó la eliminación en la Copa Argentina, donde Independiente sufrió una dura goleada frente a Atlético Tucumán en la misma instancia. Ese resultado marcó el final del ciclo de Gustavo Quinteros como entrenador.
También apuntaron contra los jugadores
El enojo de los hinchas no quedó limitado a la dirigencia. Cuando Facundo Lencioni convirtió el segundo gol de Gimnasia de Mendoza, las tribunas volvieron a hacerse escuchar y los futbolistas quedaron en el centro de las críticas.
Los simpatizantes cuestionaron la actitud del equipo y reclamaron mayor entrega dentro del campo de juego. Los cánticos contra el plantel se intensificaron mientras el conjunto mendocino ampliaba su ventaja.
Tras la salida de Quinteros, Jadson Viera asumió como entrenador de Independiente. Sin embargo, el cambio de técnico todavía no logró modificar el rumbo de un equipo que continúa atravesando dificultades.
La derrota ante Gimnasia de Mendoza dejó nuevamente expuesto el malestar que existe alrededor de Independiente. Con el Clausura en marcha y las elecciones del club en el horizonte, el Rojo atraviesa un momento de máxima tensión deportiva e institucional.