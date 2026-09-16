Los futbolistas Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté quedaron en el centro de la atención durante la previa del encuentro entre Real Madrid y Elche, por la sexta fecha de LaLiga de España. Los tres jugadores evitaron mostrar el mensaje de una camiseta que formaba parte de una campaña de solidaridad con Ceuta.
Por qué Mbappé, Vinícius y Konaté taparon sus remeras con mensajes de apoyo a Ceuta
Los tres futbolistas del conjunto merengue evitaron exhibir el lema de una camiseta solidaria antes del partido ante Elche, en una iniciativa que generó repercusiones.
La iniciativa proponía que los planteles de ambos equipos salieran al campo de juego con una remera blanca que llevaba la frase “Todos somos caballas”, en referencia a los habitantes de la ciudad autónoma española ubicada en el norte de África.
Sin embargo, las imágenes de la previa mostraron a los tres futbolistas del Real Madrid con la prenda enrollada o parcialmente cubierta, lo que impidió que el mensaje se viera con claridad. Mbappé y Vinícius se quitaron la camiseta antes del saludo protocolar, mientras que Konaté también evitó exhibir la consigna.
La situación generó comentarios y debate en torno a la participación de los jugadores en este tipo de acciones colectivas, que combinan el ámbito deportivo con iniciativas de carácter social.
Una campaña de solidaridad con Ceuta
La propuesta fue impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y contó con el respaldo de LaLiga. El objetivo era expresar apoyo a Ceuta a través de un mensaje común en distintos encuentros del fútbol español.
La campaña también estuvo presente en otros partidos de la jornada, entre ellos Levante-Barcelona y Villarreal-Betis. En esos encuentros, los equipos participantes fueron convocados a utilizar las camisetas con el lema solidario.
El mensaje se enmarca en el contexto de la situación migratoria que atraviesa Ceuta, territorio español situado en la costa norteafricana y separado de Marruecos por una frontera terrestre.
La consigna “Todos somos caballas” busca transmitir respaldo a la población ceutí. El término “caballas” es una denominación habitual para referirse a los habitantes de la ciudad.
La postura del Real Madrid
Tras la repercusión de las imágenes, el Real Madrid sostuvo que había aceptado la propuesta del Elche para participar de la iniciativa, pero que respetaba la decisión individual de cada futbolista respecto del uso de la camiseta.
La situación también abrió un debate sobre la libertad de los jugadores para adherir o no a este tipo de expresiones colectivas dentro de un evento deportivo.
En paralelo, el caso del futbolista Ez Abde, del Real Betis, también generó repercusiones luego de que recibiera críticas y amenazas en redes sociales por haber utilizado la prenda durante otro encuentro. El jugador aclaró que su participación respondía a una causa social y no a una postura política.
De esta manera, una acción simbólica impulsada en el fútbol español derivó en distintas reacciones sobre el significado del mensaje y la decisión de los deportistas de mostrarlo públicamente.