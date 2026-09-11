Una serie de incendios se registró durante la madrugada de este viernes en distintos puntos de Ceuta, España, y uno de los episodios de mayor magnitud afectó a un campamento donde permanecen migrantes. El balance dejó 42 cabañas, ocho vehículos y cuatro contenedores calcinados.
Incendios en Ceuta: 42 cabañas de un campamento de migrantes quedaron calcinadas
El fuego obligó a desplegar un importante operativo durante varias horas y también provocó daños en vehículos y contenedores de distintos puntos de la ciudad, mientras se investiga cómo comenzaron las llamas.
La sucesión de emergencias obligó a los bomberos a trabajar durante varias horas en diferentes sectores de la ciudad. Los focos mantuvieron en alerta a los servicios de seguridad y generaron preocupación entre los vecinos.
El fuego en el campamento de El Tarajal
El incendio de mayor alcance comenzó cerca de la medianoche en las inmediaciones de las naves del Tarajal, una zona de naves industriales donde se encuentra uno de los asentamientos en los que permanecen migrantes que ingresaron a Ceuta desde Marruecos durante los días 30 y 31 de julio.
Fueron vecinos de la zona quienes dieron aviso a los servicios de emergencia. Ante la propagación de las llamas y la presencia de humo, los agentes evacuaron a las personas que se encontraban durmiendo en las inmediaciones para evitar que resultaran afectadas.
No se registraron heridos como consecuencia del incendio. Las llamas alcanzaron las estructuras precarias del asentamiento y también consumieron plásticos, residuos y otros materiales acumulados en los alrededores.
Investigan cómo se inició el incendio
Las autoridades investigan las causas del fuego. Entre las hipótesis que se manejan aparece la posibilidad de que alguna de las fogatas utilizadas en el campamento haya provocado el inicio de las llamas.
El incendio se desarrolló en un sector donde los migrantes habían instalado refugios con distintos materiales. De acuerdo con la información difundida por los servicios de emergencia, el fuego no provocó daños en las estructuras de las naves industriales.
El episodio se produjo en un contexto en el que el asentamiento ya había registrado otros incidentes durante los últimos días, según medios españoles.
También hubo incendios en otros sectores
El despliegue de los servicios de emergencia no se limitó al área del Tarajal. Otro de los focos se registró durante la madrugada en las inmediaciones del polideportivo José Ramón Díaz-Flor, donde las llamas afectaron a varios vehículos.
También se produjeron incendios en otros sectores de Ceuta, entre ellos un polígono y distintos espacios destinados al estacionamiento. En el conjunto de los episodios registrados durante la noche fueron contabilizados ocho vehículos y cuatro contenedores quemados.
Los bomberos debieron trasladarse de un punto a otro de la ciudad para controlar las distintas emergencias. La intervención se extendió durante varias horas hasta completar las tareas vinculadas con los diferentes focos.
La sucesión de incendios volvió a poner bajo la atención de los servicios de emergencia la situación de los asentamientos y otros sectores urbanos de Ceuta, donde durante los últimos días también se habían registrado episodios similares.