Los Leones volvieron a escribir una página histórica para el hockey argentino. El seleccionado masculino derrotó 2-1 a Países Bajos y conquistó la medalla de bronce en el Mundial 2026, que se disputa en Bélgica y Países Bajos.
Los Leones hicieron historia otra vez: Argentina ganó el bronce en el Mundial de hockey
El seleccionado argentino derrotó 2-1 a Países Bajos y volvió a subirse al podio de una Copa del Mundo, 12 años después de la medalla obtenida en La Haya.
Argentina cerró así un torneo de enorme nivel con una victoria ante uno de los grandes protagonistas del hockey internacional. El equipo dirigido por Lucas Rey volvió a subirse al podio mundial después de 12 años.
La última vez había sido en La Haya 2014, cuando Los Leones también consiguieron la medalla de bronce. En aquella oportunidad derrotaron 2-0 a Inglaterra en el partido por el tercer puesto.
Una victoria para volver al podio
El encuentro por la medalla comenzó con Argentina decidida a dejar atrás el golpe de la semifinal. Los Leones habían perdido 2-1 frente a Alemania, vigente campeón mundial, y quedaron sin la posibilidad de disputar la final.
La derrota no modificó el objetivo del seleccionado. El equipo de Lucas Rey salió a buscar el triunfo ante Países Bajos para repetir la actuación conseguida en 2014 y volver a colocar a Argentina entre los tres mejores del mundo.
El duelo tuvo la intensidad esperada entre dos seleccionados de enorme tradición. Argentina logró imponerse 2-1 y aseguró una nueva medalla para el hockey masculino nacional.
Doce años después, otra medalla
El bronce conseguido en Bélgica vuelve a destacar el crecimiento internacional de Los Leones. El seleccionado argentino ya había alcanzado la cima olímpica en Río de Janeiro 2016, cuando conquistó una histórica medalla de oro.
Ahora, diez años después de aquella consagración olímpica, el equipo nacional vuelve a celebrar un logro de enorme importancia en el ámbito internacional.
La medalla también permite repetir una marca que parecía lejana. Desde el bronce conseguido en La Haya, Argentina no había vuelto a terminar entre los tres primeros de un Mundial masculino.
El equipo conducido por Lucas Rey llegó a la definición por el tercer puesto después de una campaña que lo llevó hasta las semifinales. Allí se encontró con Alemania, que se impuso por 2-1 y avanzó a la final.
Un nuevo capítulo para Los Leones
El hockey argentino vuelve a tener a su seleccionado masculino en el podio mundial. El triunfo ante Países Bajos permitió cerrar el torneo con una medalla y confirmó a Los Leones entre las grandes potencias de la disciplina.
El resultado adquiere todavía más valor por el rival. Países Bajos es uno de los seleccionados históricos del hockey internacional y fue justamente el adversario al que Argentina enfrentó por la medalla de bronce.
La victoria 2-1 permitió que el conjunto argentino terminara tercero en la Copa del Mundo y repitiera el resultado alcanzado hace 12 años.
Así, Los Leones volvieron a hacer historia. Después de una década de espera, Argentina recuperó un lugar en el podio mundial y cerró su participación en Bélgica con una medalla que vuelve a poner al hockey masculino argentino entre los protagonistas del mundo.