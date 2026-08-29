Mundial de Hockey 2026

Así fue el momento en el que Las Leonas levantaron la Copa del Mundo

Tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario y vencer por 3 a 1 en los shoot-outs a Países Bajos, el seleccionado nacional conquistó la tercera estrella de su historia. La capitana Majo Granatto y Agostina Alonso alzaron el trofeo en una premiación cargada de mística, llanto y fuegos artificiales.