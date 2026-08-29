El deporte argentino sumó este sábado una de esas páginas doradas que quedan grabadas a fuego en el libro grande del alto rendimiento. En una definición de infarto, que tuvo todos los condimentos de una verdadera batalla táctica y emocional, la Selección Argentina femenina de hockey sobre césped se consagró campeona de la Copa del Mundo 2026 al derrotar a Países Bajos por 3 a 1 en los shoot-outs, tras haber empatado 1 a 1 en el tiempo reglamentario.
Así fue el momento en el que Las Leonas levantaron la Copa del Mundo
Tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario y vencer por 3 a 1 en los shoot-outs a Países Bajos, el seleccionado nacional conquistó la tercera estrella de su historia. La capitana Majo Granatto y Agostina Alonso alzaron el trofeo en una premiación cargada de mística, llanto y fuegos artificiales.
La hazaña no solo reafirma la vigencia del seleccionado en la cima de la disciplina, sino que además permitió bordar la tercera estrella mundialista a un escudo que respira gloria y esfuerzo.
El instante mágico y el trofeo al cielo
Luego de la entrega de medallas de bronce para Bélgica y de plata para el combinado neerlandés, llegó el instante más esperado por todo un país. Majo Granatto y Agostina Alonso avanzaron a paso firme para recibir la ansiada Copa del Mundo.
Con el trofeo apretado entre las manos, las referentes caminaron al encuentro del resto del plantel. Apenas la copa tocó lo alto sobre sus cabezas, la formalidad de la ceremonia oficial quedó a un lado: se desató una verdadera caldera de abrazos, saltos y cánticos entonados a viva voz por las jugadoras, escoltadas por una postal imponente de fuegos artificiales que iluminaron la noche.
La estampa de las campeonas alzando la Copa resumió el extenuante camino de un equipo que supo sufrir y mantener la cabeza fría en los momentos críticos de una final de altísima tensión.
Un legado intacto que se renueva
La gesta conseguida en esta definición posee un valor simbólico gigante. Derrotar a una potencia como Países Bajos y resolver la contienda con la entereza mental que demandan los shoot-outs ratifica el peso de una mística que nació hace 26 años, allá por los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, cuando el plantel adoptó formalmente la identidad de Las Leonas.
Esta nueva generación tomó la posta con la misma garra de aquellas pioneras, manteniendo una marca registrada que conmueve al público santafesino y a todo el país. Entre fuegos artificiales, lágrimas de desahogo y el canto de campeón, Las Leonas volvieron a escribir una página inmortal en la historia del deporte mundial.