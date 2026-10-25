Lionel Messi vivió una jornada especial durante el inicio de la Messi Cup, el torneo juvenil que lleva su nombre y reúne a equipos de distintas partes del mundo. Más allá de la actividad deportiva, el rosarino protagonizó varios momentos distendidos que quedaron registrados en video y mostraron su faceta más espontánea.
Messi dio un largo discurso y bromeó al traductor; "La hice re larga, ¿no?"
El rosarino protagonizó distintas escenas fuera de la cancha durante la jornada inaugural de la Messi Cup, con un discurso condicionado por el viento y situaciones que quedaron registradas en video.
Entre las escenas que llamaron la atención estuvieron un discurso atravesado por las ráfagas de viento, una situación particular con un traductor y los mates que compartió con Rodrigo De Paul. Los episodios aportaron un costado informal a una jornada marcada por la puesta en marcha de la competencia.
La presencia del capitán argentino despertó interés durante el estreno del certamen, que busca reunir a jóvenes futbolistas y generar un espacio de competencia para equipos formativos. En ese contexto, las imágenes de Messi fuera del campo de juego también se convirtieron en parte de los momentos destacados del día.
Un discurso con viento
Uno de los episodios tuvo como protagonista al propio Messi durante un discurso frente a los presentes. Las condiciones climáticas se hicieron sentir en el lugar y las ráfagas de viento complicaron la intervención del futbolista, en una escena que quedó registrada por las cámaras.
La situación se sumó a otros momentos informales de la jornada, en la que el rosarino participó de distintas actividades vinculadas con el lanzamiento del torneo. Lejos de la tensión habitual de los partidos, las imágenes permitieron observar una faceta más relajada del capitán argentino.
Otra de las escenas que despertó atención estuvo relacionada con un traductor. El episodio quedó incluido entre los momentos destacados de la jornada y reflejó las situaciones espontáneas que pueden surgir durante un evento con participantes y representantes de distintos países.
Mates con De Paul
Entre las imágenes también se destacó el momento en que Messi compartió mates con Rodrigo De Paul. La escena mostró a los dos futbolistas en un contexto distendido, lejos de la competencia y de las obligaciones habituales de sus respectivos equipos.
El vínculo entre ambos se consolidó durante los años compartidos en la Selección argentina, con la que conquistaron títulos internacionales. De Paul fue uno de los compañeros que acompañó al capitán en distintas etapas del ciclo que culminó con la consagración en el Mundial de Qatar 2022.
La Messi Cup, en tanto, propone trasladar el nombre y la proyección internacional del rosarino al fútbol juvenil, con una competencia que reúne a equipos formativos y pone el foco en el desarrollo de nuevos talentos.
Así, el comienzo del torneo dejó imágenes que fueron más allá de los resultados deportivos. Entre el viento durante el discurso, el episodio con el traductor y los mates con De Paul, Messi volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por situaciones cotidianas que acompañaron la presentación de la competencia.