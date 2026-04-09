"Puede pasar", dice un viejo refrán. Sobre todo, cuando los reporteros gráficos buscan el mejor perfil del mejor jugador del mundo. Previo al partido con Austin FC, Lionel Messi impactó un pelotazo en el lente de la cámara de un fotógrafo.
“Pero te la rompió Messi”; una cámara no resistió un pelotazo del 10 de Inter Miami
Mientras realizaban los movimientos de precalentamiento, un tiro del rosarino voló por detrás del arco e impactó de lleno en el lente de una cámara. Todo fue filmado por una periodista que intentó apaciguar el daño con la frase.
Todo quedó registrado por el teléfono de la periodista Manuela Moretta, que estaba ubicada pegada al reportero. Ante la inesperada situación, la comunicadora lanzó: "Pero te lo rompió Messi". Acto seguido, un colaborador juntó los restos de la cámara averiada.
De inmediato, la secuencia se hizo viral y recolectó cientos de comentarios, repliques y reacciones de los usuarios y fanáticos de Messi.
El partido
Inter Miami igualó 2-2 ante Austin FC en el marco de la sexta semana de la MLS, en un partido que quedará en la historia por marcar la inauguración de su nuevo estadio. El equipo liderado por Lionel Messi logró rescatar un punto luego de estar dos veces en desventaja.
El encuentro tuvo un arranque adverso para el conjunto dirigido por Javier Mascherano. Apenas a los seis minutos, el brasileño Guilherme Biro abrió el marcador para la visita y silenció a los hinchas locales en pleno debut del flamante escenario.
Sin embargo, la reacción no tardó en llegar. A los 10 minutos, Messi conectó de cabeza y estableció el empate, convirtiéndose además en el primer futbolista en marcar para el club en su nueva casa. El tanto devolvió la ilusión a Inter Miami, que comenzó a dominar las acciones.
Pese al impulso anímico, Austin volvió a golpear en el segundo tiempo. Jayden Nelson aprovechó una desatención defensiva y puso nuevamente en ventaja al conjunto texano, complicando el panorama para los locales, que no encontraban claridad en los metros finales.
Reacción a tiempo
Con el marcador adverso y el reloj en contra, Inter Miami intensificó su presión en busca del empate. La insistencia tuvo premio a poco del cierre: a los 81 minutos, Luis Suárez apareció tras un tiro de esquina y selló el 2-2 definitivo.
El empate dejó sensaciones encontradas para el conjunto de Florida. Por un lado, logró evitar la derrota en un partido especial; por otro, dejó escapar la oportunidad de acercarse a la cima de la Conferencia Este.
En términos estadísticos, Inter Miami fue superior en posesión y cantidad de remates, pero careció de eficacia en momentos clave. La actuación del arquero rival también fue determinante para sostener el resultado.
El equipo de Mascherano suma ahora 11 puntos en la tabla y se mantiene en la pelea, aunque sin margen para descuidos en un campeonato que recién comienza a tomar ritmo. El próximo compromiso será nuevamente como local, cuando reciba a New York Red Bulls.
Más allá del resultado, la jornada quedará marcada por el estreno del estadio, un hito institucional para la franquicia. En ese contexto, el empate terminó siendo un reflejo de una noche intensa, con emociones cambiantes y figuras determinantes dentro del campo