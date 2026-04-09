MLS

“Pero te la rompió Messi”; una cámara no resistió un pelotazo del 10 de Inter Miami

Mientras realizaban los movimientos de precalentamiento, un tiro del rosarino voló por detrás del arco e impactó de lleno en el lente de una cámara. Todo fue filmado por una periodista que intentó apaciguar el daño con la frase.