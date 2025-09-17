#HOY:

Cuándo juega la selección argentina de vóley ante Francia por el Mundial

Los dirigidos por Marcelo Méndez ganaron en sus dos presentaciones previas, pero no se pueden descuidar ante los bicampeones olímpicos en la clasificación a octavos.

 13:28

La selección argentina se enfrentará este jueves con Francia, en un partido que será clave para definir la clasificación a los octavos de final en el Mundial de Vóley 2025 que se lleva a cabo en Filipinas.

Este trascendental encuentro está programado para las 7 de la mañana (hora de Argentina) y se podrá ver a través de DSports y VBTV. La sede del partido será el Coliseo Smart Arena de la ciudad de Quezón, con capacidad para 16 mil espectadores.

A pesar de mantener el invicto, podría quedar afuera en la última fecha. Crédito: REUTERS/Noel Celis

La Argentina, que es dirigida por Marcelo Méndez, tuvo un muy buen arranque en el Mundial, ya que en su debut le dio vuelta un partido durísimo a Finlandia para imponerse por 3-2, mientras que en su última presentación le ganó 3-1 a Corea del Sur.

Estos triunfos dejaron a la “Albiceleste” en una muy buena posición y con grandes chances de meterse en los octavos de final, aunque no deberá descuidarse ante los galos.

Francia, por su parte, tuvo un debut inmejorable, en el que aplastó a Corea del Sur con parciales de 25-12, 25-18 y 25-16. Sin embargo, en la segunda fecha sufrió una sorpresiva derrota ante Finlandia en cinco sets que prácticamente los obliga a ganarle a la Argentina para meterse entre los 16 mejores del torneo.

Esta derrota ante Finlandia no solo complicó a Francia, sino que le impidió a la Argentina la posibilidad de asegurarse la clasificación a los octavos de final con una fecha de anticipación.

A pesar de mantener el invicto, podría quedar afuera en la última fecha. Crédito: REUTERS/Noel Celis

En caso de avanzar a los octavos de final, la Argentina se enfrentará con un rival del Grupo F, que está integrado por Bélgica, Italia, Ucrania y Argelia.

Si la selección gana, avanzará como primero del grupo, aunque si pierde en cinco sets tendrá que sacar la calculadora en caso de que Finlandia supere a Corea del Sur. A su vez, el escenario más negativo es una derrota en tres o cuatro sets, que dejaría a los dirigidos por Méndez con las manos vacías si Finlandia le gana con comodidad a los asiáticos.

