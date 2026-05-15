Fórmula 1

Zak Brown presiona a la FIA y cuestiona la posible alianza entre Mercedes y Alpine

Zak Brown elevó una carta al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, manifestando su preocupación por la posibilidad de que Mercedes-Benz adquiera una participación accionaria en Alpine F1 Team. El directivo de McLaren advirtió sobre los riesgos deportivos y regulatorios que podrían surgir a partir de modelos de multipropiedad dentro de la Fórmula 1.