Zeballos hizo historia en Masters 1000 de Miami: pasó a semifinales y volverá a ser número 1 del mundo en dobles

Horacio Zeballos volvió a escribir una página grande del tenis argentino. El marplatense, junto al español Marcel Granollers, se metió este jueves en las semifinales del Masters 1000 de Miami y aseguró su regreso al número 1 del ranking ATP de dobles a partir del próximo lunes.
La clasificación llegó tras una victoria sólida en cuartos de final ante Hugo Nys y Édouard Roger-Vasselin por 6-3 y 7-6 (3). Ese resultado no solo mantuvo a la dupla en carrera por el título en Estados Unidos, sino que terminó de confirmar el movimiento en la cima del ranking mundial.
Un triunfo que valió doble
Zeballos y Granollers llegaron a Miami como primeros preclasificados y respondieron con una actuación firme en un cruce de exigencia. La victoria sobre Nys y Roger-Vasselin los dejó a dos partidos del trofeo y consolidó una campaña que ya tiene peso propio dentro de la temporada.
Pero el impacto fue más allá del cuadro del torneo. Con este pase a semifinales, Zeballos sumó los puntos necesarios para recuperar el liderazgo del ranking ATP de dobles, un lugar al que volverá después de haberlo ocupado anteriormente junto al propio Granollers.
Número 1, pero ahora en soledad
La particularidad de este nuevo salto a la cima es que será el primero en su carrera como número 1 en soledad. En sus anteriores pasos por lo más alto del ranking, Zeballos había compartido ese lugar con Granollers. Esta vez, en cambio, quedará solo al frente de la clasificación mundial.
Ese detalle refuerza todavía más el valor del logro. No se trata solo de un regreso a la punta, sino de una consagración individual dentro de una disciplina donde el argentino viene sosteniendo una regularidad notable desde hace varias temporadas.
Un nuevo hito para el tenis argentino
A los 40 años, Zeballos vuelve a poner su nombre entre los grandes referentes históricos del dobles. ESPN destacó que alcanzará su semana número 23 en la cima del ranking y que ese recorrido lo posiciona entre los sudamericanos con más tiempo como número 1 en la especialidad.
El logro también toma dimensión por la edad. Según los datos difundidos este jueves, Zeballos será uno de los jugadores más veteranos en regresar al liderazgo del ranking ATP de dobles, una marca que potencia el carácter histórico de su presente.
Una pareja consolidada en la elite
La sociedad con Granollers sigue siendo una de las más fuertes del circuito. ATP recordó que ambos persiguen en Miami su octava corona Masters 1000 como dupla y que siguen instalados entre los binomios más competitivos del tour.
En semifinales tendrán un desafío de peso ante Harri Heliovaara y Henry Patten, una pareja que también llega en gran forma. Será otro examen exigente para Zeballos y Granollers, que ya consiguieron el objetivo del ranking, pero todavía van por más en la Florida.