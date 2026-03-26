Tenis

Zeballos hizo historia en Masters 1000 de Miami: pasó a semifinales y volverá a ser número 1 del mundo en dobles

El argentino avanzó a las semifinales del Masters 1000 de Miami junto a Marcel Granollers y, desde el lunes, volverá a la cima del ranking ATP de dobles. Esta vez lo hará en soledad, en otro capítulo histórico para el tenis argentino.