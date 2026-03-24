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El "guiño" de la Federación

Zidane, a un paso de la Selección de Francia tras el Mundial 2026

Zizou sería el reemplazante de Didier Deschamps tras el Mundial 2026. El presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, dejó señales claras sobre el futuro del ex entrenador del Real Madrid.

Francia prepara la era post-Deschamps: Zidane asoma como el sucesor natural. Credito: REUTERS/Sarah MeyssonnierFrancia prepara la era post-Deschamps: Zidane asoma como el sucesor natural. Credito: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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La llegada de Zinedine Zidane al banquillo de la Selección de Francia parece ser un destino inevitable.

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Aunque el anuncio oficial se hace esperar, las recientes declaraciones de Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), han transformado los rumores en una certeza a voces.

Mientras la prensa europea intensifica las versiones sobre un acuerdo cerrado, Diallo rompió el silencio en una entrevista con el diario Le Figaro.

Paris 2024 Olympics - Opening Ceremony - Paris, France - July 26, 2024. Former France footballer Zinedine Zidane carries the Olympic torch during the opening ceremony REUTERS/Hannah MckayFrancia prepara la era post-Deschamps: Zidane asoma como el sucesor natural

Allí, el dirigente aseguró que ya tiene definida la identidad del sucesor de Didier Deschamps, quien confirmó que dejará el cargo una vez finalizada la Copa del Mundo 2026.

Pistas y sonrisas: el "guiño" de la FFF

Si bien el máximo directivo del fútbol francés evitó pronunciar el nombre del elegido para no interferir en el proceso actual de Deschamps, sus definiciones fueron interpretadas como una validación de las negociaciones con Zidane:

FILE PHOTO: Football - La Liga Santander - Real Madrid v Villarreal - Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid, Spain - May 22, 2021 Real Madrid coach Zinedine Zidane REUTERS/Susana Vera/File Photo/File PhotoFrancia prepara la era post-Deschamps: Zidane asoma como el sucesor natural

"La selección francesa es una de las mejores del mundo y no puede quedar en manos de cualquiera. Debe ser un perfil con características muy específicas y que cuente con el respaldo total de los franceses", afirmó Diallo.

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El momento de mayor tensión informativa se dio cuando, al ser consultado directamente por el nombre de Zidane, el dirigente respondió con una sonrisa cómplice: "Los invito a venir después del Mundial".

Los detalles del acuerdo

Según fuentes cercanas a la Federación, el proceso de selección fue riguroso pero acotado. Diallo confirmó haber recibido menos de cinco candidaturas, todas de entrenadores franceses. Sin embargo, la prensa local sostiene que la negociación con el ex DT del Real Madrid lleva semanas en marcha.

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El nudo de las conversaciones no habría estado en lo económico, sino en la conformación del grupo de trabajo. Zidane busca desembarcar con un cuerpo técnico más numeroso que el actual, encabezado por su mano derecha, David Bettoni.

Todo indica que las gestiones han llegado a buen puerto. De confirmarse, "Zizou" iniciará una nueva etapa técnica en Les Bleus, marcando el fin de un ciclo histórico de 14 años bajo el mando de Deschamps.

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Francia
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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