Zidane, a un paso de la Selección de Francia tras el Mundial 2026

La llegada de Zinedine Zidane al banquillo de la Selección de Francia parece ser un destino inevitable.
Zizou sería el reemplazante de Didier Deschamps tras el Mundial 2026. El presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, dejó señales claras sobre el futuro del ex entrenador del Real Madrid.
La llegada de Zinedine Zidane al banquillo de la Selección de Francia parece ser un destino inevitable.
Aunque el anuncio oficial se hace esperar, las recientes declaraciones de Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), han transformado los rumores en una certeza a voces.
Mientras la prensa europea intensifica las versiones sobre un acuerdo cerrado, Diallo rompió el silencio en una entrevista con el diario Le Figaro.
Allí, el dirigente aseguró que ya tiene definida la identidad del sucesor de Didier Deschamps, quien confirmó que dejará el cargo una vez finalizada la Copa del Mundo 2026.
Si bien el máximo directivo del fútbol francés evitó pronunciar el nombre del elegido para no interferir en el proceso actual de Deschamps, sus definiciones fueron interpretadas como una validación de las negociaciones con Zidane:
"La selección francesa es una de las mejores del mundo y no puede quedar en manos de cualquiera. Debe ser un perfil con características muy específicas y que cuente con el respaldo total de los franceses", afirmó Diallo.
El momento de mayor tensión informativa se dio cuando, al ser consultado directamente por el nombre de Zidane, el dirigente respondió con una sonrisa cómplice: "Los invito a venir después del Mundial".
Según fuentes cercanas a la Federación, el proceso de selección fue riguroso pero acotado. Diallo confirmó haber recibido menos de cinco candidaturas, todas de entrenadores franceses. Sin embargo, la prensa local sostiene que la negociación con el ex DT del Real Madrid lleva semanas en marcha.
El nudo de las conversaciones no habría estado en lo económico, sino en la conformación del grupo de trabajo. Zidane busca desembarcar con un cuerpo técnico más numeroso que el actual, encabezado por su mano derecha, David Bettoni.
Todo indica que las gestiones han llegado a buen puerto. De confirmarse, "Zizou" iniciará una nueva etapa técnica en Les Bleus, marcando el fin de un ciclo histórico de 14 años bajo el mando de Deschamps.