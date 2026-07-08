Mundial 2026

Fin de una era: Zlatko Dalić dejó de ser el entrenador de Croacia tras nueve años históricos

Tras la eliminación frente a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026, Zlatko Dalić confirmó que no continuará al frente de la selección croata. El entrenador cierra un ciclo de nueve años en el que llevó a los "Vatreni" a disputar una final mundialista, conquistar un tercer puesto y alcanzar la final de la UEFA Nations League.