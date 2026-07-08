La selección de Croacia inicia una nueva etapa. Zlatko Dalić, el entrenador más exitoso en la historia del combinado balcánico, decidió poner fin a un ciclo que comenzó en 2017 y que transformó para siempre al fútbol croata.
Fin de una era: Zlatko Dalić dejó de ser el entrenador de Croacia tras nueve años históricos
Tras la eliminación frente a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026, Zlatko Dalić confirmó que no continuará al frente de la selección croata. El entrenador cierra un ciclo de nueve años en el que llevó a los "Vatreni" a disputar una final mundialista, conquistar un tercer puesto y alcanzar la final de la UEFA Nations League.
La Federación Croata de Fútbol (HNS) confirmó oficialmente que el técnico de 59 años no renovará su contrato, decisión que quedó sellada tras una reunión con el presidente de la entidad, Marijan Kustić. El anuncio llegó pocos días después de la eliminación de Croacia en los octavos de final del Mundial 2026, donde cayó por 2-1 ante Portugal.
En su despedida, Dalić reconoció que se trató de la decisión más difícil de su carrera, aunque aseguró que considera que este es el momento adecuado para cerrar una etapa que quedará marcada como la más exitosa en la historia del seleccionado.
Una gestión que cambió la historia del fútbol croata
Cuando asumió el cargo en octubre de 2017, Croacia atravesaba un momento de incertidumbre y aún debía asegurar su clasificación al Mundial de Rusia 2018. En pocos meses logró reorganizar al equipo y conducirlo hasta una campaña inolvidable.
En aquella Copa del Mundo, los "Vatreni" sorprendieron al planeta. Finalizaron primeros en su grupo tras vencer, entre otros rivales, a Argentina por 3-0 y luego eliminaron sucesivamente a Dinamarca, Rusia e Inglaterra para disputar la primera final mundialista de su historia. El sueño terminó con la derrota frente a Francia, pero el subcampeonato significó el mayor logro deportivo del país desde su independencia.
Durante su gestión, Dalić también consolidó una identidad de juego basada en la disciplina táctica, la fortaleza colectiva y el liderazgo de una generación encabezada por Luka Modrić.
Los logros que marcaron una época
La histórica campaña de Rusia 2018 no fue un hecho aislado. Cuatro años más tarde, Croacia volvió a demostrar su competitividad en Qatar 2022.
Luego de eliminar a Japón y dejar en el camino a Brasil en los cuartos de final, el conjunto europeo cayó ante Argentina en semifinales, pero se recuperó para vencer a Marruecos y quedarse con el tercer puesto del torneo, confirmando su lugar entre las grandes selecciones del mundo.
A esos resultados se sumó el subcampeonato de la UEFA Nations League 2023, donde Croacia alcanzó por primera vez la final del certamen continental y solo cedió el título frente a España en la definición por penales.
En total, Dalić dirigió 111 partidos oficiales, convirtiéndose en el entrenador con más encuentros y mayores éxitos en la historia de la selección croata.
El desafío de abrir un nuevo capítulo
La eliminación frente a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 marcó el cierre definitivo de un proceso que difícilmente pueda repetirse.
Más allá del resultado en su última competencia, el legado de Dalić trasciende los títulos. Bajo su conducción, Croacia dejó de ser una selección capaz de dar sorpresas para convertirse en un rival respetado y habitual protagonista de las grandes competiciones internacionales.
Con su salida, la Federación Croata afrontará ahora el desafío de encontrar un sucesor que mantenga el nivel competitivo alcanzado durante casi una década, una tarea compleja teniendo en cuenta la dimensión del ciclo que acaba de concluir.