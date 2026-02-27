#HOY:

El gobierno abrió los sobres para avanzar con la privatización de rutas nacionales

Afecta al Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur y al Tramo Pampa que integran la Etapa II-A de La Red Federal de Concesiones y se ubican dentro de las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

La RN 5 en Trenque Lauquen.La RN 5 en Trenque Lauquen.
Vialidad Nacional informó que este viernes, a través de la plataforma Contratar, se llevó a cabo la apertura de sobres para conocer las ofertas sobre la concesión de más de 1.800 kilómetros para la explotación, administración y mantenimiento correspondiente al Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur y al Tramo Pampa que integran la Etapa II-A de La Red Federal de Concesiones dentro de los territorios de las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

Las ofertas se presentan en dos sobres: el primero contiene los aspectos y documentos relativos a la calidad de los oferentes, y el segundo abarca documentos relativos a la oferta económica, que será la tarifa de peaje que propone cobrar. En total se presentaron 15 oferentes.

Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur.Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur.

Por su parte, el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur, cuya extensión total es de 1.325,17 kilómetros, comprende las RN 3, RN 205, RN 226 y las autopistas Ezeiza - Cañuelas, Riccheri y Newbery. Por otro lado, el Tramo Pampa comprende la RN 5 desde el Km 65 (Luján - Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 35 (Santa Rosa - La Pampa) en una longitud total de 546,65 kilómetros.

Esta etapa está constituida por más de 1.871 km de rutas nacionales ubicadas en el sector centro del país, abarcando las provincias de Buenos Aires y La Pampa. En este sentido, se busca mejorar la conectividad y seguridad en vías fundamentales para la logística y el comercio productivo.

Tramo Pampa.Tramo Pampa.

Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados, con el objetivo de garantizar corredores en condiciones seguras y con adecuados niveles de servicio para los usuarios.

Cabe recordar que este nuevo modelo se desarrollará sin subsidios del sector público, dejando atrás esquemas deficitarios y avanzando hacia un sistema más eficiente, orientado a mejorar la calidad de la Red Vial Nacional.

