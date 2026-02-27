Villa Eloísa: Vialidad Nacional realiza trabajos de bacheo para mejorar el estado de la Ruta 178

Mirá tambiénHistórica vuelta de La Llama que Llama: de qué se trata y cómo verlo
Vialidad Nacional, a través del 7.º Distrito Santa Fe, desarrolla tareas de mantenimiento de la Ruta Nacional 178 dentro del territorio santafesino. A los bacheos preventivos concretados entre Las Rosas y Las Parejas se suman trabajos de reciclado de la calzada en Villa Eloísa.
Con maquinaria y personal propios, se procede al fresado de sectores con desprendimientos para luego agregar cemento y reutilizar el material con la compactación de la base de la ruta.
Sobre estos trayectos se aplica un riego asfáltico de protección para liberar la circulación.
Detalles
Las tareas provocan la reducción de un carril con paso alternado. En una instancia posterior se completará la nueva superficie de rodamiento con concreto asfáltico en caliente.
Otro grupo de trabajo, equipado con motoguadañas, completa el corte de pasto realizado con tractores y pasteras sobre la RN 178. En este caso, la cuadrilla avanza con el despeje de barandas y cartelería, desde Juncal hacia el norte, sin afectaciones en la circulación.
Antecedente
Hace unos años, un grupo de vecinos de Villa Eloísa tomó la iniciativa de señalizar la calzada con descripciones y flechas para advertir a los conductores que transitan por la Ruta Nacional 178. A raíz de los accidentes que se habían registrado, los mismos ciudadanos decidieron tapar los pozos con tierra, cal y cemento.
Villa Eloísa se ubica a la vera de la Ruta Nacional 178, a 150 km de Pergamino y a 30 km de la ciudad de Cañada de Gómez, cabecera departamental de Iriondo.