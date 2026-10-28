La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) autorizó registrar la exportación de minerales procesados en cualquier aduana del país, con el fin de avanzar en la simplificación administrativa y la eliminación de barreras operativas.
Qué cambió ARCA para la exportación de minerales procesados en el país
La medida simplifica los trámites de comercio exterior para las empresas que procesan minerales en plantas ubicadas lejos de los yacimientos de origen.
Cambios en la normativa aduanera
La medida modificó la normativa aplicable a las exportaciones de minerales y sus concentrados, sustituyendo el último párrafo del artículo 1 de la Resolución General N° 5.626 e incorporando los objetivos de desregulación fijados en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
Por regla general, el esquema vigente exige que las solicitudes de destinación definitiva de exportación para consumo o suspensiva de exportación temporaria se oficialicen ante las aduanas de la jurisdicción donde se encuentra el yacimiento del cual se extrajo la mercadería.
Sin embargo, la resolución establece una excepción para aquellos productos que, tras ser extraídos, sean sometidos a procesos de fundición y refinación en establecimientos situados en una jurisdicción aduanera distinta a la del yacimiento. En esos casos, las destinaciones de exportación podrán registrarse ante cualquier aduana habilitada.
Requisitos exigidos a los exportadores
Para hacer uso de esta facultad, el exportador debe garantizar la trazabilidad de los materiales, cumplir con la rutina de extracción de muestras prevista en la Resolución General 3.294 y acreditar fehacientemente ante la Dirección General de Aduanas el origen y la adquisición de la mercadería.
El texto normativo fue dictado con la intervención de las áreas técnicas y jurídicas competentes del organismo y entrará en vigencia formal a partir de su publicación en el Boletín Oficial.