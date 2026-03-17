En 2025 se perdieron casi 10 mil empresas más de 88 mil empleos

Argentina perdió en el año 2025 un total de 9.933 unidades productivas y 88.294 empleos registrados, de acuerdo con el informe publicado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que depende del ministerio de Capital Humano.
Desde la asunción de Milei, 21.588 unidades productivas y 280.833 empleados dejaron de aportar al sistema.
Argentina perdió en el año 2025 un total de 9.933 unidades productivas y 88.294 empleos registrados, de acuerdo con el informe publicado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que depende del ministerio de Capital Humano.
Según los datos dados a conocer por el organismo nacional, en diciembre de 2024 aportaban al sistema de ART 499.682 unidades productivas - esto es, entidades, empresas u organismos públicos o privados que reúnen una o más personas trabajadoras y que producen bienes o servicios – y 9.647.751 trabajadores que desempeñaban sus tareas en esos lugares.
Respecto a noviembre de 2023, ultimo mes del gobierno de Alberto Fernández, las unidades productivas son 21.588 menos – pasaron de 511.337 a 489.749 -, mientras que los empleos se redujeron en 280.833, pasando de 9.840.290 a 9.559.457.
El relevamiento de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo complementa los datos de empleo dados a conocer la semana pasada construidos a partir de la información que provee el Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA), que mostraron una perdida de 288.815 trabajadores (-2,8%) hasta diciembre de 2025.
Del total de empleos registrados perdidos, 200.941 corresponden al sector privado (-3,2%), que lleva siete meses consecutivos de destrucción de empleo, 70.346 al sector público (-2%) y casas particulares 17.5.28 (-3,8%). Solo crecieron el Monotributo en 159.501 inscriptos (+7,8%). De acuerdo Luis Campos, Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, en diciembre de 2025 el sector privado registrado tuvo menos trabajadores que en diciembre de 2015
La destrucción de puestos de trabajo se aceleró a fin de año. Solo en el mes de diciembre de 2025 se perdieron 6.741 empleos asalariados, de los cuales 12.399 son privados y y 543 del sector público, mientras que creció el empleo en casas particulares (+6.201) y el Monotributo (+10.636).
La industria es en la gestión de Javier Milei el sector que más empelo perdió: solo en 2025 se destruyeron en el sector unos 40 mil empleo, sobre todo en el segundo semestre del año, y de continuar con esta tendencia recesiva, el comercio empezará a acelerar la pérdida de puestos de trabajo.
En Santa Fe, finalmente, desde la asunción de Milei se perdieron 12.100 empleos registrados en el sector privado. A diciembre de 2025 se contabilizaron 511.600 trabajadores contra 511.500 empleos, mientras que en diciembre de 2023 se contabilizaban 523.700 trabajadores contra los 511.600 de diciembre de 2025.