La industria metalúrgica no tiene piso: en febrero cayó más de 10% y 4 cada 10 máquinas están paradas

La actividad de la industria metalúrgica en febrero sufrió un nuevo fuerte golpe ya que se retrajo en términos interanuales el 10,3% y 1,9% comparado con enero de este año, acumulando el primer bimestre un retroceso del 8,2%, de acuerdo con el informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA).
La producción del sector, de acuerdo con el informe, sufrió fuertes retrocesos en todos los sectores que componen las distintas ramas del sector y ubicó el uso de la capacidad instalada en el 40,2%, 8 puntos porcentuales menos que hace un año, siendo el registro más bajo en los últimos 4 años.
Las caídas en algunas ramas impactan por su magnitud: Fundición (-15,0%), Bienes de Capital (-14,6%), Autopartes (-12,0%), Equipamiento Médico (-11,6%), Equipo Eléctrico (-10,2%) y Otros Productos de Metal (-9,7%), en tanto también se retrajeron Carrocerías y Remolques (-4,0%) y Maquinaria Agrícola (-1,4%), los dos sectores que habían liderado el repunte los primeros meses del año pasado.
La industria metalúrgica no tiene piso
El análisis por cadena de valor muestra también este escenario preocupante. Las empresas vinculadas a Automotriz (-12,8%), Alimentos y bebidas (-12,4%), Consumo Final (-10,1%), y Construcción (-9,5%), continuaron mostrando resultados negativos, al igual que los segmentos asociados a Petróleo y Gas (-9,3%), Minería (-8,2%), Energía Eléctrica (-6,5%) y Agrícola (-5,8%)., los cuatro últimos los que mejor desempeño mostraron y los apuntados por el gobierno como aquellos que van a liderar el crecimiento económico del país.
El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “la actividad metalúrgica profundiza su tendencia negativa durante el primer bimestre del año, con niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales claras de recuperación en el corto plazo”.
En ese sentido, señaló que “la fuerte retracción del mercado interno está impactando directamente sobre la producción y deteriorando la rentabilidad de muchas empresas del sector. Esta situación pone bajo presión el sostenimiento del empleo metalúrgico, en un contexto donde el mercado interno enfrenta una demanda en caída libre”.
Variaciones interanuales de la producción metalúrgica.
Por provincias, donde más cayó la actividad fue en Buenos Aires (-12,9%), Córdoba (-11,9), Mendoza (-10,2%), Entre Ríos (-9,8%) y Santa Fe (-4,3%); mientras que 6 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos 3 meses, lo que señala un primer trimestre donde los productores solo tratarán de sobrevivir con la esperanza de que la segunda parte del año cambie la tendencia.