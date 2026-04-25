Durante su alocución, Bortolato dedicó un tramo central a repasar los avances de la agenda pública que la BCR impulsa de manera sostenida junto al sector privado y los distintos niveles de gobierno. Entre los ejes que destacó figuran las medidas de reducción de los derechos de exportación —un camino sobre el que la entidad reforzó la necesidad de seguir avanzando—, el proceso de licitación de la vía navegable troncal —en el que la BCR viene participando activamente— y las obras de infraestructura vial en marcha en la región, tres temas que resultan determinantes para la competitividad del sistema agroexportador argentino.
Pablo Bortolato: “Cuando las instituciones trabajan juntas, las cosas empiezan a suceder”
En el tradicional Remate del Primer Lote de Soja, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario llamó a sostener una agenda estratégica de desarrollo articulada entre el sector público y el privado, y destacó los avances concretos en infraestructura logística, la reducción de derechos de exportación y el rol social de la producción
El titular de la BCR reivindicó el camino recorrido por la entidad en materia de articulación público-privada: “Estamos convencidos de que ese camino requiere construir una agenda estratégica de desarrollo con articulación real y directa entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos locales de nuestra región. Porque cuando esa articulación existe, las cosas suceden”, sostuvo.
En ese sentido, repasó los avances de la agenda de asuntos públicos que la Bolsa de Comercio de Rosario construyó junto a la Bolsa de Comercio de Santa Fe en 2023, y que hoy —afirmó— “muestra avances muy concretos”.
Infraestructura
En materia de infraestructura, Bortolato destacó el proceso de licitación de la vía navegable troncal, en el que la BCR participó activamente con propuestas y pedidos de modificación al pliego inicial “para reducir costos y generar las condiciones necesarias para que los barcos puedan salir completos desde nuestros puertos”.
También se refirió a los avances en infraestructura vial provincial: el tercer carril de la autopista Rosario–Santa Fe, la variante de la Ruta Provincial 91 hacia Timbúes y la reciente incorporación de la Ruta A012 al entramado estratégico, cuyo marco jurídico para la delegación a la provincia celebró. A esto sumó las licitaciones impulsadas por el Gobierno Nacional para los corredores viales Centro y Chaco–Santa Fe, y el proceso de reorganización del sistema ferroviario de cargas, “en particular el Ferrocarril Belgrano cuya licitación se lanzará en breve”. “Creemos que estamos por el camino correcto para empezar a saldar deudas históricas que tiene la infraestructura de transporte de cargas en nuestro país”, afirmó.
Para cerrar, Bortolato hizo un llamado a sostener el trabajo conjunto como eje de la agenda productiva: “Una agenda que no se construye desde posiciones individuales ni desde declaraciones aisladas, sino desde el trabajo compartido, el diálogo y la búsqueda permanente de acuerdos”. Y concluyó: “Ese es el espíritu que representa este primer lote de soja. Y ese es también el espíritu con el que queremos seguir construyendo el futuro de nuestra Bolsa, de nuestros mercados y de toda la cadena agroindustrial argentina: trabajando juntos, generando confianza y haciendo que las cosas pasen”.
El remate del primer lote
Luego de los discursos oficiales y las distinciones correspondientes, comenzó el tradicional remate en el Recinto de Operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario. La subasta estuvo a cargo de Ariel Ojeda, representante de Ojeda Agropecuaria S.A., y contó con la participación del martillero Mauricio Tschieder, Gerente de Hacienda de la Cooperativa Guillermo Lehmann —entidad socia operadora de Rosgan que en mayo celebrará su 75° aniversario—.
El lote, producido por Santa Cecilia S.R.L. sobre una superficie de 630 hectáreas, fue sembrado el 1 de septiembre de 2025 y cosechado el 2 de febrero de 2026. La variedad sembrada fue DM60i62 IPRO. El acopio y la comercialización estuvieron a cargo de Ojeda Agropecuaria S.A., con Ariel Rubén Ojeda como corredor; la entrega física fue coordinada por Williams Entregas S.A., y la descarga se realizó en la planta de Renova S.A. en Timbúes, Santa Fe. El peso neto de la partida fue de 36.000 kilogramos.
El lote fue finalmente adquirido por Macro Agro por $1.800.000. El excedente sobre el precio de pizarra en la operación será donado a UNICEF Argentina para acompañar un proyecto de acceso al agua segura en comunidades rurales del Gran Chaco. La donación se hace en el marco del trabajo que la BCR viene impulsando desde la Presidencia del Consejo Empresarial por las Infancias y Adolescencias (CEIA) de UNICEF, que promueve la articulación entre el sector privado y la organización internacional por los derechos de la infancia.
Macro también juega
En un hecho sin precedentes para el sistema financiero argentino, Banco Macro, a través de su división especializada Macro Agro, se consagró ganador del tradicional remate del primer lote de soja de la campaña 2025/2026.
Esta operación marca un hito en los registros de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), siendo la primera vez que una entidad bancaria se adjudica la partida inaugural de la cosecha nacional.
La adquisición, realizada por un valor de $1.800.000, posiciona a Banco Macro no sólo como un proveedor de servicios financieros, sino como un actor protagónico y comprometido con el corazón de la cadena agroindustrial argentina.
El remate del primer lote de soja es el evento más simbólico del calendario agrícola del país. Representa el inicio formal de la comercialización de la cosecha y funciona como punto de encuentro para los principales referentes del sector, desde productores y acopiadores hasta exportadores e industriales.
La presencia de Macro Agro en este escenario, tradicionalmente dominado por operadores comerciales, simboliza una evolución en la integración entre la banca y el campo. Esta victoria en el recinto de operaciones de la BCR subraya la importancia estratégica del financiamiento, la tecnología y el asesoramiento especializado en el nuevo ecosistema del agronegocio.