Del presidente de la BCR

Pablo Bortolato: “Cuando las instituciones trabajan juntas, las cosas empiezan a suceder”

En el tradicional Remate del Primer Lote de Soja, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario llamó a sostener una agenda estratégica de desarrollo articulada entre el sector público y el privado, y destacó los avances concretos en infraestructura logística, la reducción de derechos de exportación y el rol social de la producción