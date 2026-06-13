Pulseada por el biodiésel en el Senado

La Unión Industrial de Santa Fe apoya un proyecto que choca contra Patricia Bullrich

Cupos de mercado para Pymes y más “corte” de biocombustible al gasoil en los surtidores, es lo que pide Santa Fe y apoyan los empresarios locales. El oficialismo nacional dice que eso encarece los surtidores, limita la mezcla y deja librada la provisión al mejor oferente.