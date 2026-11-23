Carlos Rivero, actual secretario general de la Asociación Bancaria seccional Santa Fe, será reelecto este miércoles por otros cuatro años al frente de una lista de unidad que representa a todos los bancos y a las seccionales del interior. Asume un nuevo mandato en un contexto difícil para el sector: pese a contar con uno de los mejores convenios colectivos por el trabajo del secretario general Sergio Palazzo, con puestos de trabajo que no se reemplazan y el avance de la tecnología que evita que los clientes tengan que ir a una sucursal. Además, en plena campaña electoral, destacó que la Asociación Bancaria nacional aún no definió a qué candidato del peronismo apoyará. “Somos orgánicos y vamos a esperar el pronunciamiento nacional; por ahora, la seccional Santa Fe no apoya a ningún candidato”, dijo.
La Bancaria Santa Fe tendrá desde el miércoles una nueva conducción para los próximos cuatro años
El actual secretario general, Carlos Rivero, encabeza una lista de unidad que seguirá al frente el próximo período. La pérdida de empleos por el avance de la tecnología es uno de los desafíos por afrontar. “La Bancaria Santa Fe no ha tomado aún posición sobre los candidatos del peronismo y hasta que conducción nacional no lo decida no tenemos preferencia ni por Kicillof ni por Massa”, expresó.
Rivero fue electo secretario adjunto de la seccional Santa Fe y, a comienzos de este año, asumió la secretaría general tras la renuncia de Claudio Girardi. Este miércoles encabezará una lista de unidad que representa a todas las sucursales de la seccional y al interior. “Es un contexto difícil para todos los trabajadores: hay pérdida de empleos, no por despidos hasta ahora, sino por acuerdos con trabajadores próximos a jubilarse. A eso se suma la tecnología, que desde la pandemia llevó a los bancos a pasar a un formato digital: hoy vas a un banco y casi no hay clientes; la vecina que antes iba a hacer un plazo fijo ahora lo hace por la app”.
¿Cuánto trabajadores bancarios hay de menos? “A nivel nacional, en los últimos cuatro años de este gobierno, entre 10.000 y 11.000 menos en todo el país. En la seccional Santa Fe hemos logrado sostener la dotación; hubo una caída, pero muy pequeña. Somos 1.200 trabajadores bancarios y habremos perdido unos 50, porque quienes se jubilan no son reemplazados. Antes los puestos se reponían: por cada cinco que se iban, entraban dos o tres. Desde hace un año, cuando se van cinco no entra ninguno. Incluso podría agravarse: creo que los bancos harán el ajuste este año, porque el próximo es electoral y van a cuidarse. También es posible que algún banco ofrezca retiros voluntarios para quienes quieran irse. Creo que estamos cerca de algo así en diciembre”, describió el titular de los trabajadores bancarios locales.
El sistema financiero es uno de los “ganadores” del modelo económico nacional, sin embargo, los trabajadores bancarios quedaron afuera, dice Carlos Rivero. “Siempre los bancos fueron los ganadores, en todos los gobiernos fueron los ganadores. Y nosotros, como trabajadores, por nuestro sindicato, estamos muy bien, porque el sindicato pelea, incluso tiene un índice de actualización de acuerdo con el costo de vida automático”, dice Rivero, y agrega: “antes los trabajadores bancarios peleábamos para no pagar Ganancias, ahora lo hacemos para mantener nuestros puestos de trabajo. Cuando recorríamos las sucursales les decíamos a los compañeros que, si bien éramos los últimos a los que nos iba a tocar, en algún momento llegaría. Bueno, llegó. Por eso les pido a los compañeros mantener la unidad, la militancia y el compromiso”.
“Estamos perdiendo es empleo: los bancos nos dicen que, ante la realidad actual, sobra gente. Además, buscan volcar al personal hacia las ventas. El banco de antes, con su cajero, desapareció. Antes, si alguien sacaba dinero de la caja o tenía un problema con la tarjeta, había empleado que lo atendiera. Ahora los bancos quieren que las empresas gestionen todo por la aplicación, incluidos los créditos: con un botón ves cuánto tenés disponible y desaparece esa atención”, explica el titular de la seccional local.
“Lamentablemente, y pensarlo es feo, lo que nos ayudó hasta ahora son los fraudes digitales. Muchos le advierten a su madre, a su padre o a su abuela que, si los llaman de parte del banco para ofrecerles algo, corten y vayan a la sucursal. Así, cuando les llegan ofertas por teléfono o por canales digitales, la gente va al banco a preguntar por su crédito y ahí lo atiende un empleado. De lo contrario, la idea es que no vaya. Es decir, los bancos impulsan sacar el trabajo bancario, y eso es lo que nos preocupa. Esto además está ligado a la política económica. Como en la mayoría de los gremios, la tecnología impacta sobre el nivel de empleo”, advierte Rivero.
En este sentido, el titular de la seccional Santa Fe de la Asociación Bancaria pone el foco de la atención sobre la situación económica que, por la caída en los niveles de actividad, entre otras consecuencias, ha reducido significativamente la cantidad de operaciones comerciales que se hacen, profundizado porque las tasas de interés no son rentables.
“Además de la tecnología, lo más grande que impacta es la parte económica por la caída del nivel de actividad. ¿Para qué vas a sacar un préstamo si no vas a reinvertir porque no vendes? Además, la apertura de los mercados internacionales hace que China arrase el mercado local. Cada vez hay más locales en alquiler y esa merma de la actividad también repercute en los bancos porque tiene menos clientes, menos operaciones, menos movimientos y la variable de ajuste siempre son los trabajadores”, describe Rivero.
Respecto a lo que vaya a suceder el año que viene, Rivero recordó que la Asociación Bancaria siempre tuvo ina importante participación política. “Es uno de los gremios que, además de las cuestiones estrictamente sindicales, siempre ha tenido un alto perfil en su participación política. Hoy tiene dos diputados nacionales: Sergio Palazzo que es el secretario general de la Bancaria y el tucumano Carlos Cisneros, secretario de administración del gremio. Nosotros como seccional vamos a esperar los lineamientos que defina la bancaria nacional y una vez que estén dados, que hasta el día de hoy no están dados, jugaremos donde diga nuestra organización que es la Asociación Bancaria. Lo que cada dirigente hace y quiera hacer es a título personal”.