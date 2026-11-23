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La Bancaria Santa Fe tendrá desde el miércoles una nueva conducción para los próximos cuatro años

El actual secretario general, Carlos Rivero, encabeza una lista de unidad que seguirá al frente el próximo período. La pérdida de empleos por el avance de la tecnología es uno de los desafíos por afrontar. “La Bancaria Santa Fe no ha tomado aún posición sobre los candidatos del peronismo y hasta que conducción nacional no lo decida no tenemos preferencia ni por Kicillof ni por Massa”, expresó.