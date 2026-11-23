El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo por distintos fenómenos meteorológicos que afectarán a varias provincias del país. El aviso por tormentas alcanza a sectores de Córdoba, San Luis, Mendoza y La Rioja, mientras que el alerta por vientos fuertes comprende zonas de Chubut y Santa Cruz.
Seis provincias bajo alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos este lunes feriado
El pronóstico anticipa lluvias intensas, posible caída de granizo y actividad eléctrica en distintas regiones. En sectores de la Patagonia también se esperan ráfagas que podrían generar complicaciones.
Según el organismo, estos fenómenos pueden provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico.
Alerta por tormentas
En Córdoba se esperan tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes o localmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos breves, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas intensas.
Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que esos registros sean superados de manera puntual.
Por su parte, en San Luis, Mendoza y La Rioja también se prevén lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. En estas zonas podrían registrarse precipitaciones abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.
Para estas provincias, los valores de lluvia acumulada estimados se encuentran entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos niveles en algunos sectores.
Vientos fuertes
El SMN también advirtió por condiciones de viento intenso en el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz.
En esas regiones se esperan vientos provenientes del oeste o sudoeste, con velocidades estimadas de entre 40 y 70 kilómetros por hora.
Además, las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, por lo que se recomienda prestar atención a las condiciones meteorológicas y a las actualizaciones oficiales.
Qué implica una alerta amarilla
El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y ocasionar interrupciones temporales en las actividades habituales.
En el caso de las tormentas, los principales riesgos están vinculados con las lluvias intensas en períodos cortos, la actividad eléctrica, el granizo y las ráfagas. Frente a los vientos fuertes, las ráfagas pueden provocar complicaciones y afectar las actividades al aire libre.