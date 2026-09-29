El informe “Juventudes y trabajo precario. Radiografía de jóvenes trabajadores en la ciudad de Santa Fe”, elaborado por el Centro de Estudios DEMOS a partir de datos del Observatorio Social de la UNL correspondientes al período 2022-2025, concluye que las experiencias laborales de los jóvenes de entre 18 y 29 años en Santa Fe están atravesadas por una precariedad estructural, a tal punto que el 65% de los que trabajan no realizan aportes previsionales.
El 65% de los jóvenes que trabajan en Santa Fe no realizan aportes previsionales
El Centro de Estudios DEMOS presentó el informe “Juventudes y trabajo precario”. Informalidad, ingresos bajos, desigualdad de género y acceso condicionado por el nivel educativo caracterizan la situación laboral de los jóvenes de 18 a 29 años.
Según el documento –que detecta como principales problemas la informalidad, los ingresos bajos, la desigualdad de género y un acceso al mundo del trabajo condicionado por el nivel educativo–, el fenómeno excede una cuestión estrictamente generacional y tiene consecuencias sobre la desigualdad, la cohesión social y el sistema de seguridad social.
El informe también señala una relación directa entre educación e inserción laboral. Las interrupciones de las trayectorias educativas, especialmente en los niveles secundario y superior, aparecen asociadas a mayores dificultades para acceder al empleo y a mejores remuneraciones. A su vez, el informe sostiene que esas interrupciones están relacionadas, en gran medida, con la necesidad de generar ingresos para afrontar la subsistencia cotidiana.
La incorporación al mercado laboral tampoco implica superar las situaciones de vulnerabilidad. El informe describe una inserción caracterizada por la informalidad y la desigualdad, incluso entre quienes consiguen acceder a un trabajo.
La presentación del informe tuvo lugar el martes 29 de septiembre en la sede de DEMOS, ante un importante marco de público que incluyó legisladores provinciales, dirigentes políticos y sindicales, docentes, representantes de entidades empresarias, de centros de estudios y de organizaciones sociales.
La brecha entre varones y mujeres
Otro de los puntos que surgen con nitidez es la desigualdad de género. El informe identifica una brecha del 15% entre varones y mujeres en el acceso a trabajos formales y sostiene que el mercado laboral joven mantiene una tendencia a la masculinización.
Las diferencias también aparecen en las condiciones de trabajo. Las mujeres necesitan recurrir en mayor proporción a actividades complementarias para mejorar sus ingresos: el 56,41% de quienes desarrollan una actividad complementaria son mujeres. El documento vincula esta situación con los bajos ingresos obtenidos en la actividad principal y también incorpora como dato para el análisis la carga de las tareas de cuidado en el ámbito doméstico.
Ingresos insuficientes
El informe sostiene que los ingresos promedio de varones y mujeres jóvenes se encuentran muy por debajo de la canasta básica total. En paralelo, el 59% de los jóvenes encuestados considera “muy necesario” modificar su situación laboral y económica. Esa proporción está integrada por un 33,7% de jóvenes que no trabajan y un 26,1% de quienes sí trabajan.
Para los autores, esta combinación de bajos ingresos y escasa protección previsional constituye uno de los principales problemas identificados en el relevamiento. La conclusión plantea que quienes sufren una mayor pérdida frente a la inflación cuentan, al mismo tiempo, con menos herramientas institucionales para recuperar capacidad económica.
A esta situación se suma la evolución de la asistencia estatal. El informe señala que la cobertura de planes sociales para las juventudes cayó un tercio entre 2023 y 2025, en un contexto que se caracteriza por salarios que pierden valor y una protección social que se retrae.
Desafíos para las políticas públicas
A partir de este diagnóstico, los autores consideran necesario tomar los datos como una “radiografía crítica” de la realidad de los trabajadores jóvenes de Santa Fe y plantean que las discusiones sobre políticas públicas para juventudes deberían contemplar la recomposición de los salarios, incentivos para favorecer el acceso al mercado laboral formal y programas de compensación salarial destinados a facilitar la contratación de jóvenes.
El documento también cuestiona las explicaciones que atribuyen las dificultades de los jóvenes a una supuesta falta de interés por estudiar o trabajar. Según el informe, son los bajos salarios, la falta de protección social y las desigualdades existentes los factores que condicionan el acceso al trabajo y la continuidad de los estudios.
Esta primera investigación cuantitativa constituye la base para una segunda etapa, de carácter cualitativo. Desde el Monitor Político y Social del Centro de Estudios DEMOS anunciaron que profundizarán el trabajo sobre las experiencias subjetivas de los jóvenes, sus significaciones, miedos, deseos y aspiraciones en relación con el mundo laboral, y también sobre lo que interpretan como condicionantes: la informalidad, las desigualdades educativas, las redes de contactos y las brechas de género.
Presentes
El informe analiza la situación laboral de los jóvenes de entre 18 y 29 años en la ciudad de Santa Fe entre los años 2022 y 2025. Fue elaborado por Agustín Bagilet, Luciano Litterio, Joaquín Rosas y Sol Pecorari, integrantes del Monitor Político y Social del Centro de Estudios DEMOS.
De la presentación participaron el senador del departamento La Capital Paco Garibaldi, los diputados provinciales Gisel Mahmud y Mariano Cuvertino, la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe Érica Hynes, el concejal Lucas Simoniello, los referentes de DEMOS Eugenio Serafino y Eugenio Fernández, directivos de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Universidad Tecnológica Nacional, referentes de la Unión Industrial Joven, integrantes de los centros de estudios Nexo, Cauces y Encuentro, docentes de EEMPAs de la ciudad y representantes de organizaciones sociales y centros de estudiantes, entre otros.
Tras la presentación, el senador Garibaldi sostuvo: “Es fundamental contar con informes como este porque, para analizar la realidad y debatirla, hay que conocerla. Se la puede conocer desde la experiencia y la práctica, pero también es importante tener datos certeros para no llevarnos por prejuicios, por intuiciones o por ideas vagas que van cambiando con el paso del tiempo en función de quién toma las decisiones”.
“También es importante que esta información no quede guardada en un archivo, sino que se haga colectiva. Me parece fundamental para poder tomar decisiones, en los ámbitos donde cada uno estamos, para cambiar esta realidad que nos duele y potenciar las virtudes que tenemos”, concluyó Garibaldi.