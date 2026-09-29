“Juventudes y trabajo precario”

El 65% de los jóvenes que trabajan en Santa Fe no realizan aportes previsionales

El Centro de Estudios DEMOS presentó el informe “Juventudes y trabajo precario”. Informalidad, ingresos bajos, desigualdad de género y acceso condicionado por el nivel educativo caracterizan la situación laboral de los jóvenes de 18 a 29 años.