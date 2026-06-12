#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 12 de junio

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas, subas y estabilidad, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este viernes.

En bancos hubo movimientos mixtos: ICBC subió 1,04% y Provincia cedió 0,34%. En bancos hubo movimientos mixtos: ICBC subió 1,04% y Provincia cedió 0,34%.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y un comportamiento dividido entre el blue y el MEP. El informal terminó en $1.440 para la compra y $1.460 para la venta, con una suba de 0,69%, mientras que el dólar bursátil finalizó en $1.449,75 y $1.450,13, con una baja de 0,04%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.400 y $1.450, con una baja de 0,34% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.400 y $1.460, con una suba de 1,04% y spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.403 para la compra y $1.460 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $57. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.410 y $1.450, con variación de 0,00% y spread de $40.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLARS. Foto: GentilezaEl MEP cayó 0,04% y terminó en $1.450,13, con spread de $0,38.

Dólar MEP

El MEP cerró con una baja de 0,04%: $1.449,75 para la compra y $1.450,13 para la venta. El spread fue de $0,38, con retrocesos de $0,40 y $0,55 en cada punta frente al registro previo.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsEl dólar blue subió 0,69% y cerró en $1.460, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue subió 0,69% y terminó en $1.440 para la compra y $1.460 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $10 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Banco Nación
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Santa Fe
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro