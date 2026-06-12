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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 12 de junio, en Argentina

El mercado cambiario registró movimientos dispares: mientras en los bancos algunas cotizaciones bajaron y otras se mantuvieron estables, el dólar blue descendió y el MEP también cerró la jornada en baja.

El mercado mostró variaciones mixtas: bajaron el blue y el MEP.El mercado mostró variaciones mixtas: bajaron el blue y el MEP.
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En los bancos, el dólar oficial mostró leves retrocesos este jueves. En Banco Nación cerró a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta.

Por su parte, el dólar MEP cayó 0,35% y terminó en $1.453,84 para la venta, mientras que el blue retrocedió 0,68%, con un cierre de $1.430 para la compra y $1.450 para la venta.

11:45 / Vie. 12.06.2026

A cuánto llega el Riesgo País

El Riesgo país cayó a 433 puntos este viernes.

10:00 / Vie. 12.06.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta

Banco Supervielle: $1.389,00 compra / $1.439,00 venta

Plaza Cambio: $1.400,00 compra / $1.445,00 venta

Plus Cambio: $1.415,00 compra / $1.455,00 venta

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

BBVA Banco Francés: $1.405,00 compra / $1.455,00 venta

ICBC: $1.385,00 compra / $1.445,00 venta

Banco Nación: $1.400,00 compra / $1.450,00 venta

Banco Bica: $1.403,00 compra / $1.460,00 venta

09:00 / Vie. 12.06.2026

Así cerró el dólar el jueves

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