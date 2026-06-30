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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 30 de junio

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, bajas y estabilidad, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este martes.

En bancos hubo movimientos mixtos: Nación subió e ICBC retrocedió.En bancos hubo movimientos mixtos: Nación subió e ICBC retrocedió.
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El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y subas en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una suba de 0,33%, mientras que el dólar MEP finalizó en $1.511,67 y $1.512,45, con un avance de 0,18%.

Así cerró dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con suba de 0,33% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.455 y $1.505, también con alza de 0,33% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.435 y $1.495, con baja de 0,66% y spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.451 para la compra y $1.510 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $59. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia, Credicoop y BBVA Banco Francés. En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.460 para la compra y $1.500 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $40.

El dólar blue subió 0,35%.El MEP avanzó 0,18% y terminó en $1.512,45, con spread de $0,78.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró con una suba de 0,18%: $1.511,67 para la compra y $1.512,45 para la venta. El spread fue de $0,78, con avances de $2,81 y $2,73 en cada punta frente al registro previo.

El dólar cerró con una rueda de leves movimientos en bancos y avance en el segmento bursátil.El dólar blue subió 0,33% y cerró en $1.515, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue subió 0,33% y terminó en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

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