El dólar blue bajó y terminó en $1.490 para la compra y $1.510 para la venta, mientras que el MEP subió y finalizó en $1.505,91 y $1.506,69. En el Banco Nación se mantuvo estable en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 30 de junio, en Argentina
El dólar cerró con variaciones mixtas: el blue bajó y el financiero subió, mientras que en bancos las cotizaciones se mantuvieron estables.
El dólar cerró mixto en bancos y con movimientos opuestos entre los distintos tipos de cambio.
10:05 / Mar. 30.06.2026
Cotización del dólar en bancos
Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta
Banco Supervielle: $1.389,00 compra / $1.439,00 venta
Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
ICBC: $1.450,00 compra / $1.505,00 venta
Banco Nación: $1.450,00 compra / $1.500,00 venta
Banco Bica: $1.451,00 compra / $1.510,00 venta
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