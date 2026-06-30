#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Arranca el miércoles

Cronograma de pago de haberes de junio para empleados públicos de Santa Fe

La liquidación incluye el último tramo de aumento acordado en paritarias para el primer semestre, que alcanza el 12,5 % acumulado para junio

El miércoles 1 de julio comienza el operativo.El miércoles 1 de julio comienza el operativo.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de junio se percibirán a partir del miércoles 1 de julio de 2026, comenzando por el personal policial y penitenciario y los pasivos que cobren hasta $ 1,410.000.

La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 12,5 % para junio (2,6 % enero, 2,1 % febrero, 2,2 % marzo, 2 % abril, 2 % mayo y 1,6 % junio) con la garantía de incremento de $ 170.000.

Esta medida se adoptó con el objetivo de sostener el poder de compra en un contexto de variaciones de precios que continúa impactando sobre los ingresos de los hogares.

Miércoles 1 de julio

* Escalafón Policial y Penitenciario.

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.410.000.

Jueves 2 de julio

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.410.000

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio

Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio RainaCasa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina

Viernes 3 de julio

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 1.410.000.

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Lunes 6 de julio (acreditación en cuenta sábado 4 de julio)

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.410.000

Martes 7 de julio

* Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Cronograma de pagos
Santa Fe
Gobierno de la Provincia
Paritarias

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro