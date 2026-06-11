Sueldo Anual Complementario

Cronograma de pago del medio aguinaldo para los empleados públicos de Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, anunció que el viernes 19 de junio estará depositada la primera cuota del Sueldo Anual Complementario para los empleados del sector público. La primera cuota del SAC incluirá los acuerdos paritarios establecidos hasta el mes de junio inclusive.