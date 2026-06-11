El próximo viernes 19 de junio, la totalidad del personal del Poder Ejecutivo Provincial percibirá el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario, que incluirá en la liquidación el acuerdo paritario establecido para el primer semestre de este año que totaliza -con junio incluido- un aumento del 12,5%: 2,6 % en enero; 2,1 % en febrero; 2,2 % en marzo; 2 % en abril; 2 % en mayo; y 1,6 % en junio.
Cronograma de pago del medio aguinaldo para los empleados públicos de Santa Fe
El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, anunció que el viernes 19 de junio estará depositada la primera cuota del Sueldo Anual Complementario para los empleados del sector público. La primera cuota del SAC incluirá los acuerdos paritarios establecidos hasta el mes de junio inclusive.
Además percibirán la primera cuota del SAC el personal del Poder Judicial, Poder Legislativo y del Ministerio de Público de la Acusación, de la Defensa, y los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia y la Ley 5110.
Viernes 19 de Junio
* Personal perteneciente al Escalafón Policial y Penitenciario
* Personal Activo perteneciente al resto de los Escalafones
* Personal Docente de Escuelas Privadas
* Todos los Pasivos
* Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Legislativo y Ejecutivo.
Qué es
El Sueldo Anual Complementario se divide en dos pagos: un medio aguinaldo en junio y otro en diciembre.
Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por la trabajadora dentro de cada uno de los semestres.
La primera cuota se paga en la última jornada laboral del mes de junio y la segunda cuota en la última jornada laboral de diciembre.
Si durante el semestre la trabajadora no trabajó todos los meses (ya sea porque empezó a trabajar recientemente o porque se extinguió el contrato) hay que pagarle el proporcional a los meses trabajados.