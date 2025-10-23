Perspectivas sobre la gestión económica

Repuntó en octubre el optimismo del consumidor argentino, pero persiste la desconfianza

El índice de la Universidad Di Tella que mide la percepción económica y expectativas a futuro subió 6,3% en el décimo mes del año, impulsado por la mejora en bienes durables. Aun así, se mantiene por detrás del registro interanual. La brecha se agranda según ingresos.