La inflación de mayo habría mostrado una nueva desaceleración y consolidaría la tendencia descendente observada durante los últimos meses. El dato oficial será difundido esta semana por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), mientras que las principales consultoras privadas coinciden en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se habría ubicado entre el 2,1% y el 2,5%.
Una leve baja inflacionaria podría marcar el ritmo de la semana que empieza
El INDEC difundirá esta semana el dato oficial de mayo. Las consultoras privadas estiman una nueva baja de la inflación, aunque todavía por encima del 2%.
De confirmarse esas previsiones, el índice registraría su segunda baja consecutiva luego del 2,6% informado para abril y quedaría lejos del pico de 3,4% alcanzado en marzo, el valor más elevado de lo que va del año.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central proyectó una inflación de 2,3% para mayo, una cifra que se encuentra en línea con las estimaciones difundidas por distintas consultoras. Además, el mercado espera que la inflación acumulada durante 2026 continúe desacelerándose en los próximos meses.
Qué dicen las consultoras
Entre las mediciones privadas, la estimación más optimista correspondió a la Fundación Libertad y Progreso, que ubicó el IPC de mayo en torno al 2,1%. Otras consultoras como Eco Go, C&T Asesores Económicos y Equilibra proyectaron registros de entre 2,2% y 2,3%, mientras que Analytica calculó una variación cercana al 2,5%.
Los analistas señalaron que la menor incidencia de algunos precios regulados, especialmente combustibles y servicios, contribuyó a moderar el índice general. Sin embargo, algunos productos estacionales mantuvieron presión sobre los precios, en particular las verduras, que registraron fuertes aumentos durante el mes.
En el caso de los alimentos, las mediciones reflejaron comportamientos dispares. Mientras la carne mostró incrementos moderados, los lácteos continuaron con subas superiores al promedio y las frutas registraron caídas en varias mediciones, lo que ayudó a contener el índice general.
El dato oficial
El resultado de mayo será seguido de cerca por el Gobierno nacional, que busca consolidar el proceso de desinflación como uno de los principales indicadores de su gestión económica. Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, habían anticipado en los últimos días que esperaban un registro inferior al de abril.
Aun cuando las previsiones privadas se confirmen, la inflación seguiría por encima del 2% mensual, un umbral que los analistas consideran difícil de perforar debido a la persistencia de aumentos en algunos rubros sensibles y a los ajustes relativos de precios que todavía continúan en distintos sectores de la economía.
El informe oficial del INDEC permitirá conocer además cómo evolucionaron los distintos capítulos que integran la canasta de consumo y servirá como referencia para las negociaciones salariales, la actualización de contratos y las expectativas económicas para el segundo semestre del año.