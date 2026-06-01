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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 1º de junio, en Argentina

El dólar cerró con leves variaciones: el MEP avanzó y el blue permaneció estable.

El blue no presentó cambios y terminó en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.El blue no presentó cambios y terminó en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.
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El dólar cerró con movimientos dispares este viernes: el MEP registró una leve suba, mientras el blue se mantuvo sin cambios. En Banco Nación, la cotización oficial no presentó variaciones.

10:00 / Lun. 01.06.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta

ICBC: $1.375,00 compra / $1.435,00 venta

Banco Bica: $1.383,00 compra / $1.440,00 venta

BBVA Banco Francés: $1.385,00 compra / $1.435,00 venta

Banco Nación: $1.380,00 compra / $1.430,00 venta

09:01 / Lun. 01.06.2026

Así cerró el dolar el viernes

Banco Nación: $1.380 para la compra y $1.430 para la venta.

Banco Provincia de Buenos Aires: $1.380 para la compra y $1.430 para la venta.

Banco Santa Fe: $1.375 para la compra y $1.430 para la venta.

ICBC: $1.375 para la compra y $1.435 para la venta.

Banco Bica: $1.383 para la compra y $1.440 para la venta.

Banco Entre Ríos: $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

BBVA Banco Francés: $1.385 para la compra y $1.435 para la venta.

Banco Hipotecario: $1.390 para la compra y $1.430 para la venta.

Dólar MEP: subió 0,20% y cerró en $1.434,50 para la compra y $1.435,04 para la venta.

Dólar blue: se mantuvo en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

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