El dólar cerró con movimientos dispares este viernes: el MEP registró una leve suba, mientras el blue se mantuvo sin cambios. En Banco Nación, la cotización oficial no presentó variaciones.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 1º de junio, en Argentina
El dólar cerró con leves variaciones: el MEP avanzó y el blue permaneció estable.
Cotización del dólar en bancos
Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta
ICBC: $1.375,00 compra / $1.435,00 venta
Banco Bica: $1.383,00 compra / $1.440,00 venta
BBVA Banco Francés: $1.385,00 compra / $1.435,00 venta
Banco Nación: $1.380,00 compra / $1.430,00 venta
Así cerró el dolar el viernes
Banco Nación: $1.380 para la compra y $1.430 para la venta.
Banco Provincia de Buenos Aires: $1.380 para la compra y $1.430 para la venta.
Banco Santa Fe: $1.375 para la compra y $1.430 para la venta.
ICBC: $1.375 para la compra y $1.435 para la venta.
Banco Bica: $1.383 para la compra y $1.440 para la venta.
Banco Entre Ríos: $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.
BBVA Banco Francés: $1.385 para la compra y $1.435 para la venta.
Banco Hipotecario: $1.390 para la compra y $1.430 para la venta.
Dólar MEP: subió 0,20% y cerró en $1.434,50 para la compra y $1.435,04 para la venta.
Dólar blue: se mantuvo en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.